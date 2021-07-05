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"الموارد البشرية" بالمدينة تضبط 1688 مخالفة لأنظمة العمل خلال شهر

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"الموارد البشرية" بالمدينة تضبط 1688 مخالفة لأنظمة العمل خلال شهر "الموارد البشرية" بالمدينة تضبط 1688 مخالفة لأنظمة العمل خلال شهر
نفّذت 10927 زيارة ميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

نفّذت فِرَق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، خلال شهر يونيو، (10927) زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار ، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

وأسفرت هذه الزيارات عن ضبط (1688) مخالفة لأنظمة العمل، إضافة إلى (93) مخالفة للإجراءات الاحترازية من منشآت القطاع الخاص، كما وجهت الوزارة (709) إنذارات للمنشآت المخالفة، وقد تَلَقّت الوزارة (4) بلاغات واردة عبر مختلف وسائل التواصل، تَعاملت معها فِرَق التفتيش الميداني.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق "معًا للرصد" المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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