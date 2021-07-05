أخبار عاجلة

في ملف انفجار بيروت.. برلمان لبنان يخرق سرية التحقيق -
"غلام": المتغيرات المتسارعة في الطقس أصبحت أمرًا واقعًا لابد من التعايش معه -
جامعة الملك خالد تتيح للمتقدمين خدمتي "تغيير القبول" و"القبول الفوري" -
"الثقافة" تُطلق مسابقة تصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي -
الفرنساوى والألمانى يرسما البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالعجوزة -
انتهاء الموجة الحارة الخميس المقبل والأرصاد تحذر تجنبوا التعرض المباشر للشمس ???? -
مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي -
دراسة أرجنتينية: «سبوتنيك V» يكتسب مستويات حماية عالية بعد التطعيم بجرعة واحدة -
أستراليا تسجل حالة وفاة لمسنة بعد تطعيمها بلقاح «أسترازينيكا» -
الأوبرا تحتفل بمرور 150 عاما على ميلاد «عايدة» في روما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ميناء الجبيل التجاري يدشّن آليات حديثة لمناولة الحاويات

Print
ميناء الجبيل التجاري يدشّن آليات حديثة لمناولة الحاويات ميناء الجبيل التجاري يدشّن آليات حديثة لمناولة الحاويات
تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية واستقطاب المزيد من الخطوط

ميناء الجبيل التجاري يدشّن آليات حديثة لمناولة الحاويات

دشّن ميناء الجبيل التجاري أمس، آليات حديثة لمناولة الحاويات، ضمت ثلاث رافعات حاويات نوع (Super post Panamax) 65 طناً، وخمس رافعات (RTG) حمولة 65 طناً، ليصبح إجمالي عدد رافعات الحاويات (STC) بالميناء ست رافعات و(RTG) 13 رافعة.

وصُممت هذه الآليات المتطورة على أحدث التقنيات والمواصفات العالمية، لتوفير الكفاءة التشغيلية العالية، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات بالميناء، واستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، وتشجيعهم على نقل الحاويات الصادرة والواردة عبر الميناء.

وتأتي هذه التطورات مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، ضمن عمليات التطوير المستمرة، التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ، في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي، والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية، والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي.

ميناء الجبيل التجاري يدشّن آليات حديثة لمناولة الحاويات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"غلام": المتغيرات المتسارعة في الطقس أصبحت أمرًا واقعًا لابد من التعايش معه

"غلام": المتغيرات المتسارعة في الطقس أصبحت أمرًا واقعًا لابد من التعايش معه

جامعة الملك خالد تتيح للمتقدمين خدمتي "تغيير القبول" و"القبول الفوري"

جامعة الملك خالد تتيح للمتقدمين خدمتي "تغيير القبول" و"القبول الفوري"

"الثقافة" تُطلق مسابقة تصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي

"الثقافة" تُطلق مسابقة تصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي

"الفيصل" يشهد إصدار أول بطاقة حج ذكية لموسم حج هذا العام

"الفيصل" يشهد إصدار أول بطاقة حج ذكية لموسم حج هذا العام