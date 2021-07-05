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"تقنية الرياض" تعلن عن افتتاح بكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني للبنات

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بهدف مد سوق العمل بكافة احتياجاته من الكوادر المتخصصة

تزامنًا مع حصول المملكة على المرتبة الثانية عالميًّا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، أعلنت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني في الفترة المسائية.

ويهدف التخصص إلى مد سوق العمل بكافة احتياجاته من الكوادر المتخصصة في محاربة كل المخاطر المتوقع حدوثها على الشبكة الإلكترونية.

ويتاح التسجيل لمن أنهت الدبلوم بأحد التخصصات التالية: (شبكات الحاسب، إدارة أنظمة شبكات، دعم فني، برمجيات الحاسب) والتسجيل متاح عبر البوابة الإلكترونية للقبول حتى ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٢هـ.

‏ https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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