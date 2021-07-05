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34 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في القليوبية

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34 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في القليوبية 34 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في القليوبية

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استعدت مديرية التربية والتعليم في القليوبية لامتحانات الثانوية العامة، المقرر إجراؤها السبت المقبل.

وقال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم توفيرالحماية اللازمة وتأمين اللجان، بالإضافة إلى توفير طبيب داخل كل لجنة والتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات لضمان وصول خدمة الإنترنت والتليفون الأرضي على مدار 24 ساعة وتأمين خطوط الفايبر باللجان، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف في محيط اللجان.

وأكد وكيل الوزارة تجهيز 135 لجنة، منها لجنة لمدارس STEM، ولجنة للمكفوفين، لاستقبال 34 ألف طالب وطالبة، إلى جانب تجهيز 24 استراحة للمراقبين متوفر بها جميع وسائل الإعاشة، كما تم تجهيز الاستراحات الخاصة بالملاحظين بالأثاث اللائق وسبل الإعاشة المناسبة والمرور على جميع اللجان المرشحة داخل المديرية للوقوف على مدى صلاحيتها لأداء الامتحان بها، وتطهير وتعقيم الحجرات، وتنظيم الامتحان بعدد 14 طالبًا فقط في اللجنة، والتأكد من صلاحية التليفونات الأرضية الموجودة بمقار لجان سير امتحان الثانوية العامة، إلى جانب المتابعة اليومية على مدار الساعة لصلاحية خدمة الإنترنت في مقار اللجان الإلكترونية.

المصرى اليوم

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