أخبار عاجلة

في ملف انفجار بيروت.. برلمان لبنان يخرق سرية التحقيق -
"غلام": المتغيرات المتسارعة في الطقس أصبحت أمرًا واقعًا لابد من التعايش معه -
جامعة الملك خالد تتيح للمتقدمين خدمتي "تغيير القبول" و"القبول الفوري" -
"الثقافة" تُطلق مسابقة تصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي -
الفرنساوى والألمانى يرسما البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالعجوزة -
انتهاء الموجة الحارة الخميس المقبل والأرصاد تحذر تجنبوا التعرض المباشر للشمس ???? -
مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي -
دراسة أرجنتينية: «سبوتنيك V» يكتسب مستويات حماية عالية بعد التطعيم بجرعة واحدة -
أستراليا تسجل حالة وفاة لمسنة بعد تطعيمها بلقاح «أسترازينيكا» -
الأوبرا تحتفل بمرور 150 عاما على ميلاد «عايدة» في روما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

انتحار ربة منزل بالإسكندرية.. والتحقيقات: مريضة نفسية

Print
انتحار ربة منزل بالإسكندرية.. والتحقيقات: مريضة نفسية انتحار ربة منزل بالإسكندرية.. والتحقيقات: مريضة نفسية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتحرت ربة منزل بالقفز من شرفة شقتها بالطابق الثالث بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية، الإثنين، بعدما غافلت والدتها.

الواقعة كما سطرتها تحقيقات النيابة العامة التي أشرف عليها المستشار أشرف المغربى المحامى العام الأول لنيابات المنتزة بدأت بتلقى اللواء محمود ابو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من المستشفى الرئيسي الجامعي بوصول المدعوة«ن.م» 45 سنة، ربة منزل، مقيمة بمنطقة سيدي بشر دائرة قسم شرطة أول المنتزة، مصابة بكسور وكدمات بجميع أنحاء الجسم وتوفيت.

انتقل مأمور وضباط القسم إلى المستشفى المشار إليه. وتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة استدعت أهلية المتوفية وبسؤال والدتها أكدت في التحقيقات أن ابنتها المتوفية تعاني مرض نفسي منذ فترة، وسبق أن أدخلتها إحدى المصحات النفسية لتلقي العلاج.

وأضافت الشاهدة أن المتوفية غافلتها صباح اليوم وألقت نفسها من شرفة الشقة سكنهما ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وفور انتهاء التحقيقات أمر المستشار أشرف المغربى المحامى العام الأول لنيابات المنتزة بندب الطب الشرعى لتشريح جثة المتوفية وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه حول الحادث .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كارتيرون عن منافس الشناوي: صبحي هو حارس المنتخب.. فيديو

كارتيرون عن منافس الشناوي: صبحي هو حارس المنتخب.. فيديو

«بتضايق لما حد يكلمني في الجواز» .. الفنانة إيمان السيد تغضب بسبب القسمة والنصيب

«بتضايق لما حد يكلمني في الجواز» .. الفنانة إيمان السيد تغضب بسبب القسمة والنصيب

روساتوم النووية توصي بفرض ضريبة لتوفير مبلغ إنشاء محطة الضبعة

روساتوم النووية توصي بفرض ضريبة لتوفير مبلغ إنشاء محطة الضبعة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبين العلمية والأدبية (صور)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبين العلمية والأدبية (صور)