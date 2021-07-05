انتحار ربة منزل بالإسكندرية.. والتحقيقات: مريضة نفسية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتحرت ربة منزل بالقفز من شرفة شقتها بالطابق الثالث بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية، الإثنين، بعدما غافلت والدتها.

الواقعة كما سطرتها تحقيقات النيابة العامة التي أشرف عليها المستشار أشرف المغربى المحامى العام الأول لنيابات المنتزة بدأت بتلقى اللواء محمود ابو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من المستشفى الرئيسي الجامعي بوصول المدعوة«ن.م» 45 سنة، ربة منزل، مقيمة بمنطقة سيدي بشر دائرة قسم شرطة أول المنتزة، مصابة بكسور وكدمات بجميع أنحاء الجسم وتوفيت.

انتقل مأمور وضباط القسم إلى المستشفى المشار إليه. وتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة استدعت أهلية المتوفية وبسؤال والدتها أكدت في التحقيقات أن ابنتها المتوفية تعاني مرض نفسي منذ فترة، وسبق أن أدخلتها إحدى المصحات النفسية لتلقي العلاج.

وأضافت الشاهدة أن المتوفية غافلتها صباح اليوم وألقت نفسها من شرفة الشقة سكنهما ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وفور انتهاء التحقيقات أمر المستشار أشرف المغربى المحامى العام الأول لنيابات المنتزة بندب الطب الشرعى لتشريح جثة المتوفية وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه حول الحادث .