التصريح بدفن جثتين لفتاتين بالقليوبية: «الأولى انتحرت والثانية عثر عليها مخنوقه»

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ضرحت النيابة العامة في القليوبية، الإثنين، بدفن جثة فتاة ألقت نفسها من الطابق السادس على الأرض ولقيت مصرعها في الحال إثر إصابتها بمرض نفسي وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وسؤال أهليتها.

كما قررت دفن جثة طالبة عثر عليها جثة هامدة داخل منزلها في شبين القناطر وبها أثار خنق حول الرقبة بعد عرضها على الطب الشرعى.

كانت محافظة القليوبية شهدت ليلة أمس واقعتى إنتحار في وقت واحد حيث تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادثى إنتحار وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين انه بالإنتقال والفحص تبين ان الواقعة الأولى عندما تلقت مديرية الأمن إخطارا من مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد وفاة فتاة عمرها 14 عاما حيث قامت بإلقاء نفسها من الطابق السادس بمنطقة أرض المحلج بالقناطر.

انتقلت على الفور قوات الامن وسيارة الإسعاف وتبين ان الفناة تدعى «ز ا» 14 عاما وأنها مريضة نفسيا وغافلت أسرتها وقامت بإلقاء نفسها من الطابق السادس على الأرض وتوفيت في الحال.

وفى شبين القناطر تلقى مركز الشرطة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لطالبة داخل مسكنها بشبين القناطر، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لفتاة تدعى «م .ص» 14 سنة طالبة وتبين وجود آثار خنق حول الرقبة وتم نقل الجثة إلى المستشفى وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وكشف ملابسات الواقعة.