أخبار عاجلة

في ملف انفجار بيروت.. برلمان لبنان يخرق سرية التحقيق -
"غلام": المتغيرات المتسارعة في الطقس أصبحت أمرًا واقعًا لابد من التعايش معه -
جامعة الملك خالد تتيح للمتقدمين خدمتي "تغيير القبول" و"القبول الفوري" -
"الثقافة" تُطلق مسابقة تصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي -
الفرنساوى والألمانى يرسما البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالعجوزة -
انتهاء الموجة الحارة الخميس المقبل والأرصاد تحذر تجنبوا التعرض المباشر للشمس ???? -
مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي -
دراسة أرجنتينية: «سبوتنيك V» يكتسب مستويات حماية عالية بعد التطعيم بجرعة واحدة -
أستراليا تسجل حالة وفاة لمسنة بعد تطعيمها بلقاح «أسترازينيكا» -
الأوبرا تحتفل بمرور 150 عاما على ميلاد «عايدة» في روما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

التصريح بدفن جثتين لفتاتين بالقليوبية: «الأولى انتحرت والثانية عثر عليها مخنوقه»

Print
التصريح بدفن جثتين لفتاتين بالقليوبية: «الأولى انتحرت والثانية عثر عليها مخنوقه» التصريح بدفن جثتين لفتاتين بالقليوبية: «الأولى انتحرت والثانية عثر عليها مخنوقه»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضرحت النيابة العامة في القليوبية، الإثنين، بدفن جثة فتاة ألقت نفسها من الطابق السادس على الأرض ولقيت مصرعها في الحال إثر إصابتها بمرض نفسي وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وسؤال أهليتها.

كما قررت دفن جثة طالبة عثر عليها جثة هامدة داخل منزلها في شبين القناطر وبها أثار خنق حول الرقبة بعد عرضها على الطب الشرعى.

كانت محافظة القليوبية شهدت ليلة أمس واقعتى إنتحار في وقت واحد حيث تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادثى إنتحار وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين انه بالإنتقال والفحص تبين ان الواقعة الأولى عندما تلقت مديرية الأمن إخطارا من مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد وفاة فتاة عمرها 14 عاما حيث قامت بإلقاء نفسها من الطابق السادس بمنطقة أرض المحلج بالقناطر.

انتقلت على الفور قوات الامن وسيارة الإسعاف وتبين ان الفناة تدعى «ز ا» 14 عاما وأنها مريضة نفسيا وغافلت أسرتها وقامت بإلقاء نفسها من الطابق السادس على الأرض وتوفيت في الحال.

وفى شبين القناطر تلقى مركز الشرطة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لطالبة داخل مسكنها بشبين القناطر، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لفتاة تدعى «م .ص» 14 سنة طالبة وتبين وجود آثار خنق حول الرقبة وتم نقل الجثة إلى المستشفى وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وكشف ملابسات الواقعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كارتيرون عن منافس الشناوي: صبحي هو حارس المنتخب.. فيديو

كارتيرون عن منافس الشناوي: صبحي هو حارس المنتخب.. فيديو

«بتضايق لما حد يكلمني في الجواز» .. الفنانة إيمان السيد تغضب بسبب القسمة والنصيب

«بتضايق لما حد يكلمني في الجواز» .. الفنانة إيمان السيد تغضب بسبب القسمة والنصيب

روساتوم النووية توصي بفرض ضريبة لتوفير مبلغ إنشاء محطة الضبعة

روساتوم النووية توصي بفرض ضريبة لتوفير مبلغ إنشاء محطة الضبعة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبين العلمية والأدبية (صور)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبين العلمية والأدبية (صور)