رفع كفاءة مجزرى أبو قير والعامرية وحظر شوادر الأضاحي الحية بالشوارع ومحال الجزارة (صور)

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على فتح كافة المجازر الحكومية بالمحافظة بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي مع توقيع الكشف عليها قبل وبعد الذبح خلال أيام عيد الأضحى، حتي رابع أيام العيد، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.

ووجه المحافظ، مدير مديرية الطب البيطرى، الدكتور يوسف شباط، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشرطة المرافق ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة للتأكد من سلامة المعروض، مشددا على مدير مديرية الطب البيطري بتجهيز كل المجازر التابعة للمديرية للعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.

وشدد «الشريف» على ضرورة حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وعدم إعاقة حركة المرور، مؤكدا على التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة؛ موجها رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات بالشارع لرصد الشوادر المخالفة مع تكثيف حملات النظافة.

أوضح الدكتور يوسف شباط مدير مديرية الطب البيطري، زيادة أعداد الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر لضمان حسن سير العمل عن طريق انتداب أطباء بيطريين من مختلف إدارات المديرية طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن المجاز الحكومية بالمحافظة هي (المجزر الآلي للحوم بزاوية عبدالقادر بالعامرية، ومجزر أبو قير للحوم).

وقال «شباط»، إن المجزر الآلي للحوم بزاوية عبدالقادر بالعامرية، تم رفع كفاءة خطوط الذبيح بعنبر حيوانات التسمين لتصبح طاقة الذبيح 40 عجل في الساعة أي في الوردية (10 ساعات) قرابة 400 عجل، وتقدر طاقة الذبيح بعنبر الضأن به 1000 حيوان في الوردية، أما عن مجزر أبوقير للحوم فقد تم رفع كفاءته لتصبح طاقة الذبيح به 200 عجل بالوردية و500 ضان.

رفع كفاءة مجزرى أبو قير والعامرية لذبح 600 عجل و1500 رأس ضأن في الوردية .. وحظر إقامة شوادر الأضاحي الحية بالشوارع ومحال الجزارة (صور)

رفع كفاءة مجزرى أبو قير والعامرية لذبح 600 عجل و1500 رأس ضأن في الوردية .. وحظر إقامة شوادر الأضاحي الحية بالشوارع ومحال الجزارة (صور)

رفع كفاءة مجزرى أبو قير والعامرية لذبح 600 عجل و1500 رأس ضأن في الوردية .. وحظر إقامة شوادر الأضاحي الحية بالشوارع ومحال الجزارة (صور)

رفع كفاءة مجزرى أبو قير والعامرية لذبح 600 عجل و1500 رأس ضأن في الوردية .. وحظر إقامة شوادر الأضاحي الحية بالشوارع ومحال الجزارة (صور)