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تدخل برلمانى لنقل جثامين ضحايا حرائق قبرص لمصر على نفقة الدولة

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تدخل برلمانى لنقل جثامين ضحايا حرائق قبرص لمصر على نفقة الدولة تدخل برلمانى لنقل جثامين ضحايا حرائق قبرص لمصر على نفقة الدولة

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طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب بالاسراع في اتخاذ جميع الاجراءات لنقل الضحايا المصريين الأربعة الذين لقوا حتفهم في قبرص نتيجة الحرائق الهائلة في بعض القرى القبرصية وهم صموئيل ميلاد فاروق، وعزت سلامة يوسف، ومرزوق شهدي مرزوق عطية، وماجد دانيال يونان راغب على أن يكون نقل الجثامين لمصر على نفقة الدولة .

كما طالب «رمزى» الحكومة بتسهيل نقل جثامين هؤلاء الضحايا إلى مركز الناصرية بمحافظة المنيا، مشيراً إلى أن هناك جهود مكثفة من جانب وزارة الخارجية المصرية لنقل الجثامين في أقرب وقت ممكن إلى البلاد، متوجهاً بخالص العزاء لاسر الضحايا وان يلهمهم الصبر والسلوان وان يتغمدهم الله بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته .

كما طالب الدكتور ايهاب رمزى السفير سامح شكرى وزير الخارجية بتكليف السفارة المصرية بقبرص بالحصول على جميع التعويضات المناسبة لاسر هؤلاء الضحايا، مؤكداً على ضرورة أن يتم ذلك الأمر من خلال تكليف محامين للحصول على التعويضات المناسبة لاسر الضحايا .
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت أن السفارة المصرية في نيقوسيا علمت من الجهات المعنية في قبرص بوفاة المصريين الأربعة.
وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن السفارة المصرية في قبرص فور تلقيها المعلومات، قامت بتشكيل غرفة عمليات للتواصل مع المسئولين القبارصة، الذين أبدوا من جانبهم كل التعاون والاهتمام، وعلى رأسهم وزراء الخارجية والداخلية والصحة والزراعة ورئيس جهاز الشرطة.
كما انتقل السفير المصري وطاقم السفارة إلى مناطق الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية، لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة، حيث يجرى في الوقت الراهن فحص مكان الحادث وملابساته، تمهيداً لإنهاء كافة الاجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

المصرى اليوم

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