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أنس جابر رهان العرب فى بطولة ويمبلدون للتنس

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أنس جابر رهان العرب فى بطولة ويمبلدون للتنس أنس جابر رهان العرب فى بطولة ويمبلدون للتنس

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ضربت التونسية أنس جابر نجمة التنس موعدًا مع التاريخ خلال مشاركتها في بطولة ويمبلدون ثالث بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، وذلك بعدما نجحت في الوصول إلى الدور الرابع من البطولة، عقب تغلبها على البطلة السابقة للبطولة، الإسبانية جاربين موجوروزا، لتضرب موعدًا مع المصنفة التاسعة عالميًا، البولندية إيجا شيانتيك، بحثًا عن كتابة المزيد من التاريخ في أعرق بطولات التنس.

وقبل التغلب على موجوروزا، أطاحت أنس بالأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز، حاملة لقب البطولة 5 مرات من قبل، من الدور الثاني بمجموعتين دون رد.

وتواصل جابر رفع راية العرب عاليًا في ملاعب الكرة الصفراء، محققة الإنجاز تلو الآخر، وآخرها عروضها الرائعة في البطولة وباتت رهان العرب في تحقيق المزيد من الأرقام والإنجازات على الصعيد العالمى في التنس.

تملك أنس العديد من الإنجازات، فهي أول لاعبة عربية تتمكن من الوصول إلى ربع نهائي بطولة في الجراند سلام، وكان ذلك في أستراليا المفتوحة عام 2020.

أما أبرز نتائج أنس في بطولات الجراند سلام الأخرى، فهي الوصول إلى الدور الرابع في رولان جاروس مرتين عامي 2020 و2021، والدور الثالث في أمريكا المفتوحة عامي 2019 و2020.

وتحتل أنس حاليًا التصنيف 24 عالميًا، وهو أعلى تصنيف للاعبة عربية في تاريخ اللعبة، وأظهرت التونسية مهارتها في وقت مبكر، بوصولها إلى نهائي رولان جاروس في فئة الجونيرو عام 2010، قبل أن تتوج باللقب في عام 2011، لتصبح أول عربية تتوج بلقب في الجراند سلام في فئة الشباب منذ المصري إسماعيل الشافعي في ويمبلدون عام 1964.

ونجحت أنس في التتويج بأول ألقابها في جولة اللاعبات المحترفات في برمنجهام منذ أيام، بالتغلب على داريا كاساتكينا، لتصبح أول تونسية وعربية تتوج بلقب بطولة في الجولة.

المصرى اليوم

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