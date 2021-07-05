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طلب إحاطة بـ«النواب» لتقوية شبكات المحمول (تفاصيل)

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طلب إحاطة بـ«النواب» لتقوية شبكات المحمول (تفاصيل) طلب إحاطة بـ«النواب» لتقوية شبكات المحمول (تفاصيل)

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تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجها للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تقوية الشبكات على مستوى الجمهورية خاصة القرى والنجوع، بالإضافة للطرق الرئيسية، خاصة وأن مقبلة على مرحلة التحول الرقمى والميكنة وتعزيز الشمول المالى، مما يستوجب توافر خدمات الانترنت في مختلف الأماكن على مستوى الجمهورية، لسهولة الوصول للأهداف المنشودة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عمل حصر شامل لمختلف القرى والمراكز والنجوع، ومدى تغطيتها بشبكات المحمول وخدمات الإنترنت الأرض، ووضع خطة عاجلة لتوصيل الخدمات لمختلف هذه الأماكن حتى يتمكن قاطنيها من الحصول على الخدمة اللازمة، خاصة وأن التعليم عن بُعد أصبح ضرورة، حيث عجلت جائحة كورونا من الاعتماد على هذا النظام في التعليم الذي أصبح متبع في العديد من دول العالم، ووفقا للوسائل التكنولوجية الحديثة أصبح هناك حاجة ملحة لتطوير خدمات الانترنت وتحسينها لصالح المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تغطية الطرق الرئيسية بشبكات المحمول المختلفة يساهم بدوره في تعزيز فرص التنمية الشاملة التي تصبو إليها الدولة، ولهذا يجب تضافر الجهود، ففى الوقت الذي يتم إنشاء طرق ومنظومة نقل جديدة لتحسين مستوى الخدمة للمواطنين وفتح آفاق جديدة للاستثمار، يجب أن يتم تغطية هذه المناطق بشبكات المحمول وخدمات الانترنت، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة ذلك المشروع القومى الذي وصل إلى مختلف أنحاء الجمهورية على وزارة الاتصالات أن تواكب هذه الحركة في التغيير وتغطيتها بخدمات.

المصرى اليوم

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