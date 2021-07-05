أخبار عاجلة

في ملف انفجار بيروت.. برلمان لبنان يخرق سرية التحقيق -
"غلام": المتغيرات المتسارعة في الطقس أصبحت أمرًا واقعًا لابد من التعايش معه -
جامعة الملك خالد تتيح للمتقدمين خدمتي "تغيير القبول" و"القبول الفوري" -
"الثقافة" تُطلق مسابقة تصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي -
الفرنساوى والألمانى يرسما البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالعجوزة -
انتهاء الموجة الحارة الخميس المقبل والأرصاد تحذر تجنبوا التعرض المباشر للشمس ???? -
مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي -
دراسة أرجنتينية: «سبوتنيك V» يكتسب مستويات حماية عالية بعد التطعيم بجرعة واحدة -
أستراليا تسجل حالة وفاة لمسنة بعد تطعيمها بلقاح «أسترازينيكا» -
الأوبرا تحتفل بمرور 150 عاما على ميلاد «عايدة» في روما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

البارون وشالي والمتحف المصري بالتحرير على لائحة الإيسيسكو

Print
البارون وشالي والمتحف المصري بالتحرير على لائحة الإيسيسكو البارون وشالي والمتحف المصري بالتحرير على لائحة الإيسيسكو

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت لجنة التراث التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، في اجتماعها الأخير بمدينة الرباط بدولة المغرب، تسجيل المتحف المصري بالتحرير، ومدينة شالي بواحة سيوة، وقصر البارون بحي الجديدة، على قائمة منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وذلك بعد قيام وزارة السياحة والآثار بتقديم ملفات متكاملة تناولت الأبعاد الأثرية والفنية لهذه المواقع، وكذلك عناصرها المعمارية وتقارير حالة صونها والحفاظ عليها.

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مؤكدا على أن تسجيل هذه المواقع يأتي في إطار استراتيجية وخطة وزارة السياحة والآثار الخاصة بإبراز المواقع الأثرية ذات الأولوية وتسجيلها على قوائم التراث الدولية للتعريف بها وتحسين عوامل الجذب السياحى لها، حيث سبق وتم تسجيل المتحف المصري بالتحرير على القائمة التمهيدية لليونسكو في فبراير الماضى، كما أن عمليات الترميم الشاملة التي تم تنفيذها في كل من مدينة شالي وقصر البارون وافتتاحها للزيارة مؤخرا أسهمت في اعتمادها على قائمة الإيسيسكو، والتي تضم الدير الأحمر بسوهاج ومقياس النيل بالروضة، بالإضافة إلى مدينة القصر وجبانة البجوات بمحافظة الوادي الجديد والمسجلتين على القائمة التمهيدية للمنظمة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تربح 4 دولارات على كل دولار .. روساتوم تعلق على مكاسب الضبعة النووية

مصر تربح 4 دولارات على كل دولار .. روساتوم تعلق على مكاسب الضبعة النووية

الإسكان : تنفيذ 936 وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة

الإسكان : تنفيذ 936 وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة

وزير الإسكان يعلن موعد تسليم 1176 وحدة سكنية لحاجزيها بـ«دار مصر» في مدينة العبور

وزير الإسكان يعلن موعد تسليم 1176 وحدة سكنية لحاجزيها بـ«دار مصر» في مدينة العبور

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس