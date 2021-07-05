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استعداداً للعودة إلى المدارس.. طلاب وطالبات مكة يتلقون لقاح "كورونا"

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بعد الإعلان عن تطعيم الفئة العمرية من "12 - 18" سنة

استعداداً للعودة إلى المدارس.. طلاب وطالبات مكة يتلقون لقاح

أظهرت صور بثّتها الإدارة التعليمية بمكة المكرّمة؛ عدداً من الطلاب والطالبات وهم يتلقون جرعة لقاح كورونا، بعد أن أعلنت الصحة البدء في إعطاء لقاح " فايزر " للفئة العمرية من "12 - 18" سنة بالتاريخ الميلادي.

وأعلنت إدارة تعليم مكة المكرّمة البدء بتقديم لقاح للطلاب والطالبات استشعاراً بالمسؤولية تجاه العودة الآمنة للمدارس.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا؛ وتتمثل في البدء بإعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (12 - 18) سنة بالتاريخ الميلادي، بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستكمال الدراسات العلمية كافة التي أكّدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

ولفتت إلى أنه سيتم النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقا للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوافُر توريد اللقاحات.

استعداداً للعودة إلى المدارس.. طلاب وطالبات مكة يتلقون لقاح

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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