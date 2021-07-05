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رئيس «جامعة الأقصر» يفتتح حاضنة أعمال مسار بكلية الفنون الجميلة

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رئيس «جامعة الأقصر» يفتتح حاضنة أعمال مسار بكلية الفنون الجميلة رئيس «جامعة الأقصر» يفتتح حاضنة أعمال مسار بكلية الفنون الجميلة

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افتتح الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، حاضنة أعمال مسار في مقر كلية الفنون الجميلة بالجامعة بالتعاون مع إنرووت للتنمية والممول من الهولندية .

جامعة الاقصر

وأشاد رئيس جامعة الأقصر، بالتعاون المثمر مع مشروع مسار والذي ينفذ تدريبات تقدم حلولا مبتكرة وواقعية للتحديات الاقتصادية مثل تحفيز الاقتصاد بمشروعات جديدة صغيرة للشباب لتصبح قوة اجتماعية منتجة تساهم بفاعلية في جهود تحقيق التنمية، اتساقا مع رؤية 2030.

وأشار إلى أن العوائد الاجتماعية وفي مقدمتها خفض معدل البطالة خاصة في محافظة الأقصر والتي تضررت كثيرا بفعل الركود السياحي بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الصلة بين التعليم والاقتصاد وثيقة، فالتعليم يساهم في بناء قدرات القوى البشرية وتنمية معارفهم العلمية ليشكل قوى بشرية متعلمة يغرس فيها اتجاهات إيجابية حول العمل والتنظيم والمجتمع، بما يساهم في تكوين القاعدة الأساسية للابتكار والإبداع، مؤكدا حرص جامعة الأقصر على دمج ريادة الأعمال في الاستراتيجيات والمبادرات التعليمية ضمن أهدافها ..

وأعرب سعادة سفير هولندا في القاهرة هان ماوريتس سخابفلد في كلمته المسجلة والتي اذيعت في بالحفل عن سعادته بالنجاح الذي حققه مشروع «مسار»، معربا عن أمنياته لجامعة الأقصر بالنجاح في المرحلة الثانية من المشروع، مشيرا إلى أن الحكومة الهولندية سعيدة باهتمام نساء جنوب الصعيد بريادة الأعمال معربا عن أمله في أن نشهد مشروعات ناشئة تنفذها رائدات أعمال .

وقال الدكتور هاني السلاموني، رئيس قطاع البرامج والمشروعات في إنرووت للتنمية، إنه جرى تنفيذ مجموعة من الدراسات الاقتصادية في محافظات جنوب الصعيد، بغرض تحديد القطاعات الاقتصادية الأكثر تنافسية والفرص الاستثمارية لأصحاب المشروعات الناشئة، في إطار أنشطة مشروع مسار بجنوب الصعيد.

وتخلل الحفل، إقامة حلقة نقاشية حول مستقبل ريادة الأعمال وأهميتها خلال المرحلة المقبلة في دعم وتنمية المشروعات الشبابية.. وفي الختام كرّم رئيس الجامعة ورئيس قطاع البرامج والمشروعات في انرووت، المتدربين وتم منحهم شهادات تقدير.. يذكر أن برنامج مسار لريادة الأعمال صممه خبراء إنرووت للتنمية بهدف تعزيز قطاع المشروعات الناشئة وربطها بالأسواق وسلاسل القيمة، والتوعية بريادة الاعمال، وتنسيق الجهود المبذولة في مجتمع ريادة الأعمال في صعيد مصر اتساقا مع رؤية مصر 2030.

المصرى اليوم

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