8 محاضر متنوعه في حملة تموينية بسيدي سالم بكفر الشيخ

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تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ بتكثيف الحملات التموينية على المحلات التجارية ومحلات الجزارة وبيع الأسماك ومحلات الفسيخ.

ترأس شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم حمله تموينية مكبرة على المحلات التجارية ومحلات الجزارة وبيع الأسماك ومحلات الفسيخ بقرية دمرو بالتنسيق بين الاداره الصحيه والوحده المحليه بدمرو، وذلك لضبط التجار المتلاعبين، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر بيئة، و٤ محاضر صحة بإجمالي 8 محاضر متنوعه للتجار المخالفين.

وقال رئيس المدينه للمصري اليوم إن تلك الحملة تمت بحضور وائل السيد هاشم نائب رئيس المركز والمدينة لقرى شرق وابراهيم رجب الدسوقي رئيس القرية والدكتور أمير الطباخ مدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وان الحملات التموينية مستمره لمحاسبة كل تاجر يتلاعب في قوت المواطنين.

