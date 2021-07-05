★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت أسرة الطفل أحمد أشرف الاختيار، المقيمة بقلين البلد بمركز قلين بمحافظة كفرالشيخ بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإعلانه في احتفالات ثورة يونيو مؤخرا أمره بعلاج الأطفال المرضي بضمورالعضلات الشوكية على نفقة الدولة.

وقال أشرف والد الطفل أحمد المريض بهذا المرض ويحتاج حقنه من الولايات المتحدة سعرها ٣٤ مليون جنيه: «فخور بأنني مصري وأن رئيسي عبدالفتاح السيسي، لأنه يهتم بنا وبالبسطاء، وكنت قلقا لولادة ابني بهذا المرض وعزفت عن الإنجاب خوفا أن أرزق بأطفال مرضي، وبعد هذا القرار الإنساني سأقوم بالانجاب ولن أحرم نفسي من الخلفة لأن لي رئيس إنسان بمثابة أب لي ولكل المصريين».

ومن ناحيتها طالبت نورهان محمد معوض، والدة الطفل، بأن يكون ابنها أحمد ضمن الأطفال العشرة التي أعلنت وزيرة الصحة علاجهم على نفقة الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس بعلاج جميع الأطفال، ووزيرة الصحة قررت علاجهم وفق جدول زمني.

وكانت المصري اليوم نشرت عبر موقعها وبث مباشر قصة الطفل أحمد أشرف الاختيار المريض بضمور في العضلات الشوكية ويحتاج حقنة لعلاجه من أمريكا ثمنها ٣٤ مليون جنيه، ووجهت استغاثة من أسرته للرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاجه على نفقة الدولة.