أخبار عاجلة

في ملف انفجار بيروت.. برلمان لبنان يخرق سرية التحقيق -
"غلام": المتغيرات المتسارعة في الطقس أصبحت أمرًا واقعًا لابد من التعايش معه -
جامعة الملك خالد تتيح للمتقدمين خدمتي "تغيير القبول" و"القبول الفوري" -
"الثقافة" تُطلق مسابقة تصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي -
الفرنساوى والألمانى يرسما البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالعجوزة -
انتهاء الموجة الحارة الخميس المقبل والأرصاد تحذر تجنبوا التعرض المباشر للشمس ???? -
مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي -
دراسة أرجنتينية: «سبوتنيك V» يكتسب مستويات حماية عالية بعد التطعيم بجرعة واحدة -
أستراليا تسجل حالة وفاة لمسنة بعد تطعيمها بلقاح «أسترازينيكا» -
الأوبرا تحتفل بمرور 150 عاما على ميلاد «عايدة» في روما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

انطلاق دورة «التعليم المدمج لأماكن العمل المستجيبة للنوع الاجتماعي» في أسوان

Print
انطلاق دورة «التعليم المدمج لأماكن العمل المستجيبة للنوع الاجتماعي» في أسوان انطلاق دورة «التعليم المدمج لأماكن العمل المستجيبة للنوع الاجتماعي» في أسوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت في أسوان اليوم، دورة التعليم المدمج حول أماكن العمل المستجيبة للنوع الاجتماعي ولأول مرة في أسوان، من خلال برنامج تنمية مهارات شباب وفتيات أسوان بالتعاون مع مؤسسة الآغاخان الدولية والحكومة الكندية.

تهدف الدورة التي تنظمها مؤسسة أم حبيبة، إلى زيادة الفهم والمعرفة بمفهوم مكان العمل المستجيبة للنوع الاجتماعي وكيفية تحقيقه حيث تتبنى الدورة منهجًا يتوافق مع أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة ورؤية 2030 بالإضافة إلى مواد مهمة من قانون العمل المصري حول التوظيف في القطاع الخاص.

وتنوعت الفعاليات بين تعريف مفهوم التعليم المدمج وعرض أهداف دورة أماكن العمل المستجيبة للنوع الاجتماعي وجلسة نقاشية حول موضوعات الدورة شارك فيها فرع أسوان للمجلس القومي للمرأة ووحدة المساواة بين الجنسين بمديرية القوى العاملة في أسوان.

وتنوعت مداخلات الحضور حول العقبات التي تواجهه أصحاب الأعمال لخلق بيئة عمل آمنة ومستجيبة للنوع الاجتماعي وكيفية إتاحة الفرص وتوفير الحوافز لتحقيقها وأهمية دور الإعلام والفن في زيادة الوعي العام وتغيير ثقافة المجتمع ونظرته لدور المرأة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تربح 4 دولارات على كل دولار .. روساتوم تعلق على مكاسب الضبعة النووية

مصر تربح 4 دولارات على كل دولار .. روساتوم تعلق على مكاسب الضبعة النووية

الإسكان : تنفيذ 936 وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة

الإسكان : تنفيذ 936 وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة

وزير الإسكان يعلن موعد تسليم 1176 وحدة سكنية لحاجزيها بـ«دار مصر» في مدينة العبور

وزير الإسكان يعلن موعد تسليم 1176 وحدة سكنية لحاجزيها بـ«دار مصر» في مدينة العبور

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس