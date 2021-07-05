انطلاق دورة «التعليم المدمج لأماكن العمل المستجيبة للنوع الاجتماعي» في أسوان

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انطلقت في أسوان اليوم، دورة التعليم المدمج حول أماكن العمل المستجيبة للنوع الاجتماعي ولأول مرة في أسوان، من خلال برنامج تنمية مهارات شباب وفتيات أسوان بالتعاون مع مؤسسة الآغاخان الدولية والحكومة الكندية.

تهدف الدورة التي تنظمها مؤسسة أم حبيبة، إلى زيادة الفهم والمعرفة بمفهوم مكان العمل المستجيبة للنوع الاجتماعي وكيفية تحقيقه حيث تتبنى الدورة منهجًا يتوافق مع أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بالإضافة إلى مواد مهمة من قانون العمل المصري حول التوظيف في القطاع الخاص.

وتنوعت الفعاليات بين تعريف مفهوم التعليم المدمج وعرض أهداف دورة أماكن العمل المستجيبة للنوع الاجتماعي وجلسة نقاشية حول موضوعات الدورة شارك فيها فرع أسوان للمجلس القومي للمرأة ووحدة المساواة بين الجنسين بمديرية القوى العاملة في أسوان.

وتنوعت مداخلات الحضور حول العقبات التي تواجهه أصحاب الأعمال لخلق بيئة عمل آمنة ومستجيبة للنوع الاجتماعي وكيفية إتاحة الفرص وتوفير الحوافز لتحقيقها وأهمية دور الإعلام والفن في زيادة الوعي العام وتغيير ثقافة المجتمع ونظرته لدور المرأة.