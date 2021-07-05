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الحكم على 12 متهما في «خلية إمبابة الإرهابية» اليوم

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الحكم على 12 متهما في «خلية إمبابة الإرهابية» اليوم الحكم على 12 متهما في «خلية إمبابة الإرهابية» اليوم

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تظهر الدائرة الخامسة إرهاب،بمجمع محاكم طره،برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى الحكم على 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية إمبابة الارهابية.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم تولى قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة «داعش» التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة؛ وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

المصرى اليوم

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