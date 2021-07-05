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بينها 50 كيلو «شطة» .. إعدام لحوم وألبان ودواجن فاسدة فى العبور

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بينها 50 كيلو «شطة» .. إعدام لحوم وألبان ودواجن فاسدة فى العبور بينها 50 كيلو «شطة» .. إعدام لحوم وألبان ودواجن فاسدة فى العبور

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شنت مديرية الصحة في القليوبية حملة بالتنسيق مع مفتشي الأغذية استهدفت منافذ بيع المواد الغذائية بمدينة العبور.

وأسفرت الحملة التي أشرف عليها الدكتور خالد عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة ألفت عبدالرؤوف، مدير عام الطب الوقائي، عن ضبط مواد غذائية غير محتفظة بخواصها الطبيعية، منها لحوم وشطة ناعمة وبصل بودر، وعدم وجود أي بيانات تدل على مصدرها، حيث تم ضبط ٩٣ طبق لحم مكعبات بوزن ٩٠ كيلو و٥٠ كيلو شطة ناعمة و٣٠ كيلو بصل بودر، كما تم إعدام أصناف لعدم صلاحيتها وتلفها، منها ١٣ كيلو لحم مفروم و٩ كيلو لحم و9 كيلو سجق وكيلو جبنة و٢٤٦ كيلو منتجات ألبان ومصنعات لحوم دواجن.

وفي وقت سابق، تمكنت مباحث في القليوبية من ضبط 2.5 طن أسماك فيليه وسبيط مجهول المصدر و10 أطنان زيت طعام بدون مستندات في حملة تموينية مكبرة، كما ضبط مصنع لإنتاج الكمامات الطبية دون ترخيص، و2 محل جزارة دون ترخيص للذبح خارج المجازر وحيازة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى.

المصرى اليوم

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