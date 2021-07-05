الاتحاد الأسيوي يعدل في نظام دوري الأبطال وكأس الاتحاد

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأثنين، إن مواجهات دوري أبطال آسيا ستقام من مباراة واحدة، اعتبارا من دور الثمانية وحتى نهاية البطولة، بسبب مسائل متعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وتقام مباريات دور الثمانية والدور قبل النهائي، في ملاعب مركزية في الشرق والغرب، وسيفتح الاتحاد الآسيوي باب التقديم أمام دول غرب آسيا، التي ترغب في استضافة المباراة النهائية، المقررة في 23 نوفمبر المقبل ، كما تقام مواجهات الأدوار الإقصائية في كأس الاتحاد الآسيوي، من مباراة واحدة أيضا، بدلا من مباراتي ذهاب وإياب.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان:«اتفقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على أنه من الضروري تقليل وتيرة سفر الأندية المشاركة، مع التأكيد على التزامها المستمر تجاه ضمان سلامة جميع اللاعبين».

وأضاف الاتحاد الآسيوي:«أن مباريات دوري الأبطال وكأس الاتحاد الآسيوي، في العام القادم، ستقام أيضا في أماكن مركزية، وتقام مواجهات الأدوار الإقصائية في البطولتين من مباراة واحدة».

وقال الاتحاد القاري، إنه ألغى كأس آسيا للسيدات تحت 17 عاما في إندونيسيا، وكأس آسيا للسيدات تحت 20 عاما في أوزبكستان، العام القادم، بسبب الجائحة، لكن الدولتين احتفظتا بحق استضافة النسخة التالية من البطولتين، في 2024.