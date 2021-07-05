أخبار عاجلة

الفرنساوى والألمانى يرسما البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالعجوزة -
انتهاء الموجة الحارة الخميس المقبل والأرصاد تحذر تجنبوا التعرض المباشر للشمس ???? -
مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي -
دراسة أرجنتينية: «سبوتنيك V» يكتسب مستويات حماية عالية بعد التطعيم بجرعة واحدة -
أستراليا تسجل حالة وفاة لمسنة بعد تطعيمها بلقاح «أسترازينيكا» -
الأوبرا تحتفل بمرور 150 عاما على ميلاد «عايدة» في روما -
«قضية الفتنة».. محكمة أردنية تعاقب الشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عامًا -
عالم فيروسات روسي: الحماية من كورونا إما بالتطعيم أو ارتداء «بدلة فضاء» -
محافظ كفر الشيخ : الأولوية بمبادرة «حياة كريمة» لمركز مطوبس -
ضبط 71 مخالفة خلال حملات تموينية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الاتحاد الأسيوي يعدل في نظام دوري الأبطال وكأس الاتحاد

Print
الاتحاد الأسيوي يعدل في نظام دوري الأبطال وكأس الاتحاد الاتحاد الأسيوي يعدل في نظام دوري الأبطال وكأس الاتحاد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأثنين، إن مواجهات دوري أبطال آسيا ستقام من مباراة واحدة، اعتبارا من دور الثمانية وحتى نهاية البطولة، بسبب مسائل متعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وتقام مباريات دور الثمانية والدور قبل النهائي، في ملاعب مركزية في الشرق والغرب، وسيفتح الاتحاد الآسيوي باب التقديم أمام دول غرب آسيا، التي ترغب في استضافة المباراة النهائية، المقررة في 23 نوفمبر المقبل ، كما تقام مواجهات الأدوار الإقصائية في كأس الاتحاد الآسيوي، من مباراة واحدة أيضا، بدلا من مباراتي ذهاب وإياب.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان:«اتفقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على أنه من الضروري تقليل وتيرة سفر الأندية المشاركة، مع التأكيد على التزامها المستمر تجاه ضمان سلامة جميع اللاعبين».

وأضاف الاتحاد الآسيوي:«أن مباريات دوري الأبطال وكأس الاتحاد الآسيوي، في العام القادم، ستقام أيضا في أماكن مركزية، وتقام مواجهات الأدوار الإقصائية في البطولتين من مباراة واحدة».

وقال الاتحاد القاري، إنه ألغى كأس آسيا للسيدات تحت 17 عاما في إندونيسيا، وكأس آسيا للسيدات تحت 20 عاما في أوزبكستان، العام القادم، بسبب الجائحة، لكن الدولتين احتفظتا بحق استضافة النسخة التالية من البطولتين، في 2024.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
دراسة أرجنتينية: «سبوتنيك V» يكتسب مستويات حماية عالية بعد التطعيم بجرعة واحدة

دراسة أرجنتينية: «سبوتنيك V» يكتسب مستويات حماية عالية بعد التطعيم بجرعة واحدة

أستراليا تسجل حالة وفاة لمسنة بعد تطعيمها بلقاح «أسترازينيكا»

أستراليا تسجل حالة وفاة لمسنة بعد تطعيمها بلقاح «أسترازينيكا»

الأوبرا تحتفل بمرور 150 عاما على ميلاد «عايدة» في روما

الأوبرا تحتفل بمرور 150 عاما على ميلاد «عايدة» في روما

«قضية الفتنة».. محكمة أردنية تعاقب الشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عامًا

«قضية الفتنة».. محكمة أردنية تعاقب الشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عامًا