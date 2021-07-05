تشمل جميع الجنسيات.. الإمارات تمنح أوائل الثانوية العامة وأسرهم الإقامة الذهبية

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أعلنت حكومة الإمارات منح تأشيرة الإقامة طويلة الأمد «الإقامة الذهبية» لعشر سنوات لأوائل الثانوية العامة وأسرهم من المقيمين في مختلف المسارات، تقديرًا لجهود الطلبة المتفوقين وأسرهم وفي إطار توجه حكومة الإمارات لخلق بيئة جاذبة ومشجعة للموهوبين، واستقطاب أصحاب العقول والمواهب الاستثنائية ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في الإمارات، على أن يتم تقديم طلبات الحصول على الإقامة الذهبية من خلال مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

تمنح الإقامة الذهبية للمتفوقين من الطلبة الحاصلين على تقدير امتياز أو ما يمثل معدل 95% على الأقل في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، من المدارس الحكومية أو الخاصة، إلى جانب طالب الجامعة من داخل الدولة أو خارجها الحاصل على معدل تراكمي لا يقل عن 3.75 أو ما يعادله، في التخصصات العلمية المحددة، فيما يمتد نطاق الإقامة ليشمل عائلات الطلبة أيضًا.

يذكر أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي كشفت نتائج طلبة الصف 12 في جميع المسارات، حيث حقق طلبة الصف الـ 12 في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة نتائج متقدمة في اختبار نهاية العام الدراسي 2020/2021، وبلغت نسبة النجاح العامة في المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم ما يقارب 91%.

يذكر أن في 2019 طبقت دولة الإمارات نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر نفس الشروط، وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

ويتيح النظام الجديد للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة خلافاً للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.

تلك الإقامة التي حصل عليها العديد من الفنانين المصريين بالآونة الآخيرة، وآخرهم الفنانتان ميس حمدان ومي سليم وقبلهما الزوجان المخرج محمد سامي والفنانة مي عُمر، وقبلهم أنضمت ثلاث نساء مشاهير إلى قائمة الفنانين، الحاصلين على الإقامة الذهبية من إمارة دبي، وهن الفنانة نيللي كريم والإعلامية بوسي شلبي والمُخرجة إيناس الدغيدي، واللاتي طالما عبرن عن سعادتهن بحصولهن على الإقامة، حيث يفضلن تكرار زيارتهن إلى الإمارات وغيرهم من الفنانين.