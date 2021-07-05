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الخميس.. حفل توقيع رواية «يعقوب» لمحمد عفيفي

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الخميس.. حفل توقيع رواية «يعقوب» لمحمد عفيفي الخميس.. حفل توقيع رواية «يعقوب» لمحمد عفيفي

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تنظم دار الشروق للنشر والتوزيع حفل مناقشة وتوقيع رواية «يعقوب»، للدكتور محمد عفيفي، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة.

يقام الحفل يوم الخميس المقبل، الموافق 8 يوليو، في تمام الساعة السابعة مساء، بمبنى قنصلية بوسط البلد، بمشاركة الناقد الدكتور خيري دومة، ويدير الحفل الكاتب الصحفي سيد محمود.

تتحدث الرواية عن المعلم يعقوب إحدى الشخصيات المثيرة للجدل في حقبة الحملة الفرنسية، وهي تمزج بين السيرة الذاتية والتاريخ والتخيل التاريخي. المعلم يعقوب أو الجنرال يعقوب إحدى الشخصيات التي دار حولها جدل كبير في التاريخ المصري، ويرجع هذا الجدل إلى تعاونه مع الحملة الفرنسية على التي احتلت مصر بقيادة نابليون بونابرت.

ولد يعقوب حنا بمدينة ملوي بمحافظة المنيا مصر عام 1745 م لأسرة قبطية متوسطة، تعلم بأحد الكتاتيب القبطية وتعلم بها بالإضافة إلى المواد الدينية القراءة والكتابة والحساب، عمل مساعدا لبعض أبناء طائفته العاملين بجباية الأموال والحسابات حتى تعلم حرفتهم. وكان رجال الكنيسة غير راضين عن يعقوب لتصرفاته التي كانت تخالف تعاليم الكنيسة سواء تصرفاته الشخصية أو حتى مع إخوانه من أبناء ملته.

المصرى اليوم

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