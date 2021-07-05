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ميسي على موعد لتحطيم رقم قياسي جديد فى كوبا أمريكا

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ميسي على موعد لتحطيم رقم قياسي جديد فى كوبا أمريكا ميسي على موعد لتحطيم رقم قياسي جديد فى كوبا أمريكا

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سيكون الأرجنتيني ليونيل ميسي على موعد لمعادلة أو تحطيم رقم تاريخي عندما يواجه منتخب بلاده نظيره الكولومبي، بعد غد الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل.

وينفرد «ميسي» بصدارة قائمة أفضل هدافي النسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا، برصيد 4 أهداف، ويتفوق بفارق هدف واحد عن أقرب منافسيه، مهاجم بيرو، جيانلوكا لابادولا، ونجم منتخب البرازيل، «نيمار»، اللذين يملكان في رصيدهما ثلاثة أهداف، وسيكون بمقدورهما تعزيز غلتهما عندما تلتقي البيرو والبرازيل، غدًا الثلاثاء، في المباراة الأولى للدور نصف النهائي.

ورفع «ميسي» عدد أهدافه الدولية إلى 76 هدفًا مع الأرجنتيني في كل البطولات، ما يعنى أنه بات على بُعد هدف واحد من معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف مع منتخب واحد في قارة أمريكا الجنوبية، والذى يحمله الأسطورة البرازيلي «بيليه»، (77 هدفًا).

يُذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو والنجم الإيراني المعتزل علي دائي يتقاسمان حاليًا صدارة أفضل الهدافين في تاريخ «الساحرة المستديرة» على المستوى الدولي بشكل عام، برصيد 109 أهداف لكل واحد منهما.

المصرى اليوم

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