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قابيل يذبح شقيقه هابيل فى الزاوية الحمراء والسبب صادم

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قابيل يذبح شقيقه هابيل فى الزاوية الحمراء والسبب صادم قابيل يذبح شقيقه هابيل فى الزاوية الحمراء والسبب صادم

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ارتكب شاب جريمة شنعاء فى حق شقيقه بمنطقة الزاوية الحمراء، كشفت التحقيقات أن خلافات أسرية عادية بين الشقيقين، تطورت لمشاجرة، قام فيها المتهم بتسديد عدة طعنات لشقيقه ثم قام بذبحه وحاول الهرب. ألقى القبض على المتهم.

بسؤال القاتل أكد أنه نفذ الواقعة بسبب خلافات أسرية بينه وبين شقيقه وأنه نادم على فعلته ولم يتخيل لحظة أنه يقتل شقيقه بهذه الصورة الوحشية. تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم لبيان سبب الوفاة وصرحت النيابة بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة جمع تحرياتها حول الواقعة.

البداية كانت ببلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء بمقتل شاب، تم تشكيل فريق بحث وبالانتقال لمكان البلاغ، تبين العثور على جثة «ع. ع»، في العقد الثالث من العمر، على الأرض وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين إصابته بجرح ذبحي بالرقبة وعدة طعنات في البطن والصدر.

المصرى اليوم

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