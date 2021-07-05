انتشال جثتين لشابين أمام كوبري محمد علي بالقناطر الخيرية

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى في القناطر الخيرية، اليوم الإثنين، من انتشال جثتين لشابين عُثر عليهما فى مياه نهر النيل بمنطقة كوبرى محمد على القديم.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بتلقيه بلاغًا من مجموعة من الصيادين بالعثور على جثتين لشابين غرقا في نهر النيل بجوار كوبرى محمد على القديم بجوار موقف السيارات.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ، وتم انتشال الجثتين، وهما لشابين في العقد الثانى من العمر، الأول يرتدى ملابسه كاملة، والثانى يرتدى ملابس داخلية، ولا توجد بهما أي إصابات ظاهرية، ولا توجد بحوزتهما أي متعلقات شخصية تدل على هويتيهما.

وتم نقل الجثتين إلى مستشفى القناطر الخيرية العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بعمل نشرة بأوصافهما للكشف عن هويتيهما.