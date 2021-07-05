إحالة 35 طالبًا في «آداب وعلوم الإسكندرية» للتأديب بسبب الغش

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أعلن الدكتور هانى خميس، عميد كلية الآداب في جامعة الاسكندرية، ضبط 33 حالة غش جديدة، لترتفع الحصيلة منذ بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020 / 2021 وحتى الآن إلى 173 حالة.

وقال «خميس» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الإثنين، إنه أحال الطلاب المتورطين في الغش إلى مجالس تأديب ابتدائية، للتحقيق معهم بمعرفة إدارة الشؤون القانونية في محاضر الغش التي وردت من مراقبى اللجان لإقرار العقوبات النهائية بحقهم ما بين الإدانة والبراءة، لافتا إلى أن وسائل الغش التي تم ضبطها تقليدية.

وأوضح أن الامتحانات مستمرة بالكلية حتى منتصف يوليو الجارى بالتخلفات، مشيرا إلى أنه يجرى إجراء الامتحانات وسط التزام تام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اتساقا مع خطة الدولة والجامعة في مواجهة والحد من فيروس كورونا المستجد، حيث يتم التأكيد على مسافة الأمان بين الطلبة بارتداء الكمامات للطلاب والمراقبين.

وأوضح «العميد» أن الامتحانات تسير في جو من الهدوء وتم تهيئة اللجان لتمكين الطلاب من اداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وقالت الدكتورة أمانى اسماعيل، عميد كلية العلوم في جامعة الاسكندرية، ضبط حالتى غش جديدتين، لتصبح الحصيلة الاجمالية منذ بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى في 12 يونيو الجارى وحتى الأن 14 حالة، مشيرة إلى أن الامتحانات تنتهى في الكلية 8 يوليو الجارى.

وأوضحت «العميدة»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تم احالة الطلاب المتورطين في الغش إلى مجالس التأديب الابتدائية للتحقيق معهم بمعرفة ادارة الشؤون القانونية فيما نسب إليهم من غش في محاضر المراقبين.

وأشارت إلى أن الامتحانات تسير في جو من الهدوء وتم تهيئة اللجان لتمكين الطلاب من اداء الامتحانات في سهولة ويسر، فضلاً عن الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اتساقاً مع خطة وزارة الصحة وجامعة الإسكندرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث يتم التأكيد على منتسبى الكلية من أساتذة وطلاب بمراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية وتعقيم اللجان قبل وبعد الاختبارات.

ولفتت إلى أنه وفقاً لقانون تنظيم الجامعات ولائحته في العقوبات المقررة بحق الطلاب المتورطين في الغش حال ضبطهم تقضي بأنه من يثبت متلبساً بالغش يعاقب بالفصل لمدة ترم كامل ومن يخل بنظام الامتحانات يتم الغاء مادة أو مادتين منه وفقاً لطبيعة وحجم الخطأ الذي ارتكبه الطالب أو الطالبة في الامتحان .

وأضافت العميدة، أن الإمتحانات تعقد وسط إجراءات وقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، للحفاظ على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع القائمين على المنظومة، والتى تتضمن تعقيم وتطهير المدرجات، وإلزام جميع القائمين على العملية الإمتحانية، بارتداء الكمامة الطبية،، وتوفير كافة أدوات التطهير والتعقيم للجان قبل وبعد كل لجنة، وتخصيص لجنة للعزل الصحي بالكلية، فضلا عن تخصيص غرفة عمليات خاصة للتعامل مع الحالات الطارئة ومتابعة سير الامتحانات ،وتحديد علامات على بوابة الكلية تراعى ترك مسافة كافية بين كل طالب والآخر، وقياس درجات الحرارة للطلاب قبل الدخول للمباني ولجان الامتحان، ومنع التواجد بالطرقات وساحات الانتظار والتوجه مباشرة إلى لجنة الامتحانات، وذلك تحت إشراف مسؤولي السلامة والصحة المهنية بالكلية.