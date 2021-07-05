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رئيس «لجنة الإسكندرية»: إصدار 600 فتوى بينها 10 تتعلق بالعقيدة و25 للمواريث

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رئيس «لجنة الإسكندرية»: إصدار 600 فتوى بينها 10 تتعلق بالعقيدة و25 للمواريث رئيس «لجنة الإسكندرية»: إصدار 600 فتوى بينها 10 تتعلق بالعقيدة و25 للمواريث

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قال الشيخ ابراهيم الجمل رئيس لجنة الفتوى بالاسكندرية، إن لجان الفتوى الـ10 رئيسية و9 فرعية أصدرت 600 فتوى شرعية في أسبوع بينها فتاوى تتعلق بالعقيدة والمواريث والأحوال الشخصية، حيث جرى الرد على المستفتين سواء من خلال المقابلات الشخصية أو عبر الهاتف.

وأضاف «الجمل» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن لجان الفتوى سواء الرئيسية أو الفرعية شهدت إقبالًا كبيرا في أعداد المستفتين وذلك لأخذ الإجابات والاستفسارات التي يحتاج إليها جميع أطياف المجتمع في مسائل الفقه وغيرها من المسائل الاجتماعية والمعاملات، سواء من خلال اللجنة الرئيسية بسموحة أو الأفرع الأخرى في أنحاء المحافظة وعددها 9 أفرع.

وأوضح أن الفتاوى تنوعت بين، ٣٩٠ فتوى تم الرد عليها من خلال لجان الفتوى، بواقع ١٧٥ فتوى تتعلق بالمعاملات، و١٢٥بالعبادات و٢٥ بالمواريث، و٢٠ في أمور الطلاق والانفصال، و١٠فتاوى في أمور متعلقة بالعقيدة و٤٥ فتوى تتعلق بالأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن الفتاوى التي الرد عليها عبر الهاتف شملت ٧٠ فتوى خاصة بالمعاملات، و٣٥ بالعبادات و١٥ بالمواريث و٤٠ أحوال شخصية و٤٠ أسئلة متفرقة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالفتاوى عبر اللجان، تم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وتسجيل المستفتين في الدفتر الخاص بهم، والمتابعة المستمرة لسير العمل من قِبل إدارة المنطقة ممثلة في الشيخ أحمد محمد على المشرف العام على لجان الفتوى، وذلك للعمل على تبسيط المفاهيم والتيسير والتسهيل على الصائمين خلال الشهر الجارى.

المصرى اليوم

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