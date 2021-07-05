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ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء: تصل إلى 33

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ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء: تصل إلى 33 ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء: تصل إلى 33

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يسود محافظة شمال سيناء، الإثنين، طقس مرتفع الحرارة خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، بينما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 18 وحتي 33 درجة، حيث سجلت العريش درجة حرارة ما بين 24 إلى 31 درجة، ورفح ما بين 23 إلى 31 درجة ومدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 18 إلى 33 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة على استقرار الاحوال الجوية وعدم تلقي أي اخطارات أو شكاوي بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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