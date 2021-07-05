أخبار عاجلة

الفرنساوى والألمانى يرسما البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالعجوزة -
انتهاء الموجة الحارة الخميس المقبل والأرصاد تحذر تجنبوا التعرض المباشر للشمس ???? -
مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي -
دراسة أرجنتينية: «سبوتنيك V» يكتسب مستويات حماية عالية بعد التطعيم بجرعة واحدة -
أستراليا تسجل حالة وفاة لمسنة بعد تطعيمها بلقاح «أسترازينيكا» -
الأوبرا تحتفل بمرور 150 عاما على ميلاد «عايدة» في روما -
«قضية الفتنة».. محكمة أردنية تعاقب الشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عامًا -
عالم فيروسات روسي: الحماية من كورونا إما بالتطعيم أو ارتداء «بدلة فضاء» -
محافظ كفر الشيخ : الأولوية بمبادرة «حياة كريمة» لمركز مطوبس -
ضبط 71 مخالفة خلال حملات تموينية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

انطلاق امتحان «التفاضل والتكامل» بأزهرية شمال سيناء

Print
انطلاق امتحان «التفاضل والتكامل» بأزهرية شمال سيناء انطلاق امتحان «التفاضل والتكامل» بأزهرية شمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق امتحان مادة التفاضل والتكامل للقسم العلمي بالثانوية الأزهرية بشمال سيناء، في ثالث أيام الأسبوع الثالث من الامتحانات، التي انطلقت يوم 19 من شهر يونيو الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة المستجد.

وقال الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، إنه يؤدي الامتحان عدد 174 طالبًا وطالبة في 7 لجان للامتحانات بالمحافظة موزعة على مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء.

وأشار «أبوالقاسم» إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، إذ يتم تطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات والكشف الحراري على الطلاب قبل دخول اللجان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا