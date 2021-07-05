مليحة أفنان.. تعرف على الفلسطينية التي احتفل بها «جوجل»

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احتفل محرك البحث جوجل، الإثنين، بالفنانة الفلسطينية مليحة أفنان والتي ولدت في حيفا لأبوين إيرانيين، وظهرت أعمالها الفنية بشكل رئيسي في فرنسا ولندن.

وأقيم معرضها الفردي الأول في معرض بازل العام 1971، من تنظيم الفنان الأمريكي مارك توبي، وتتواجد بعض أعمال مليحة أفنان في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، والمتحف البريطاني في لندن، ومجموعة Written Art Collection في ألمانيا، ومعهد العالم العربي في باريس، ومجموعة BAII في باريس.

وعاشت مليحة أفنان في الكويت منذ 1963 حتى 1966، وذلك قبل رحيلها مع عائلتها إلى بيروت عام 1949.

تصف أفنان أعمالها بأنّها «متجذّرة في الذاكرة الشخصية والجمعية»، فهي دائماً ما ترجع إلى أماكن ومخطوطات ووجوه حقيقية ومتخيّلة، وإن كان بطريقة لا واعية«.

توفيت الفنانة الفلسطينية مليحة عن عمر يناهز 80 عاما، وبقيت الذكريات حتى هذه اللحظة راسخة في الأجيال التي تدرس التاريخ وخاصة الفن والفنانين.