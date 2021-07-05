بعد تلقى 2573 طلب تقنين.. الإسكندرية تمهل المتقدمين للتصالح شهرًا لاستكمال الملفات

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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه بعد موافقة مجلس الوزراء، تم مد مهلة شهر لاستكمال المستندات اللازمة للمواطنين الذين قاموا خلال الفترة الماضية بتقديم طلبات التصالح وقاموا بسداد رسم جدية التصالح وسحب كراسة الشروط ولم يستوفوا المستندات اللازمة للبت في الطلب، على أن تنتهي تلك المهلة بنهاية شهر يوليو 2021.

وناشد المحافظ في تصريحات صحفية، الإثنين، المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات التصالح بسرعة استكمال المستندات المطلوبة اللازمة لقبول طلب التصالح خلال المهلة المحددة.

وأكد أن هناك متابعة لحظية لأعمال استكمال المستندات اللازمة الخاصة بطلبات التصالح، مشيرا إلى أن المحافظة اتخذت عدة تسهيلات لتقديم كافة التيسيرات للمواطنين.

وأشار إلى أن المحافظة تلقت 2573 طلب تقنين، لمساحات 4216 فدان، ويبقى 351 قرار بإجمالى 703 فدان، وبلغت نسبة التنفيذ 94%، ولدينا غرفة عمليات لمتابعة إزالة التعديات على أراضى الدولة، ويعد حى المنتزه أول الأكثر تعديًا على أملاك الدولة، وبلغت قرارات الإزالة الصادرة للتعدى على أملاك الدولة فيه 1769 قرارا، بينما حى شرق هو الأقل تعديًا بـ 44 قرارا، ويعد برج العرب الأكثر تنفيذا لقرارات إزالة التعديات واستردادًا لأملاك الدولة، فقد بلغت القرارات المنفذة فيه 115 قرارا بمساحات 796400 متر زراعة و17535000 متر مبان، وتعد برج العرب الأكثر تقدمًا بطلبات التقنين، وبلغت 25730 طلبا على 4216 فدانا، وهناك 351 قرار إزالة قيد التنفيذ بمساحة 703 أفدنة.

ولفت إلى أن إجمالي التعديات الصادر بشأنها قرارات إزالة بلغ 3497 حالة بمساحة 12614 فدانا؛ منها 7289 فدان زراعة و5316 مبانى،وتم تنفيذ 573 قرارا على 2831 فدان زراعة و4855 مبانى، بإجمالى 7694 فدان.