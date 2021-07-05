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صدمة وقت صلاة الفجر .. ملتزم دينيا يغتصب بكماء

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صدمة وقت صلاة الفجر .. ملتزم دينيا يغتصب بكماء صدمة وقت صلاة الفجر .. ملتزم دينيا يغتصب بكماء

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تباشر الجهات المختصة تحقيقاتها مع أحد الأشخاص تبين من التحريات أنه تسلل ليلا إلى شقة فتاة بكماء وتهجم عليها وجردها من ملابسها وقام باغتصابها.

تبين من التحقيقات أن المتهم ملتزم دينيا ويؤدى الصلاة بالمسجد فى مواعيدها ويوم الواقعة لم يتوجه لأداء الفريضة وتسلل لمنزل فتاة بكماء وكتم أنفاسها وقام باغتصابها لحظة أذان الفجر.

أمسكت الفتاة بالمتهم الذى حاول الهروب من جريمته فأمسكت بملابسه وبدأت فى نوبة صراخ وهى مصابة بحالة هياج، تصادف خروج المصلين من صلاة الفجر فسمعوا صوت الصراخ وهرولوا خلف المتهم وعندما أمسكوا به أصيبوا بصدمة لأنهم يعرفونه جيدا ويؤدى الصلاة معهم بشكل دائم، تم تسليم المتهم للشرطة وحاول أن يبعد تهمة الاغتصاب عنه مؤكدا أنه مارس معها الرزيلة برضاها أكثر من مرة.

وتباشر الجهات المعنية تحقيقاتها مع المتهم وسماع أقوال الضحية لبيان ما إذا كانت أول واقعة للمتهم أم كررها عدة مرات مع الضحية.

المصرى اليوم

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