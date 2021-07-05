بدء القبول لمرحلة البكالوريوس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

بدأت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، استقبال طلبات الطلاب السعوديين وطلاب المنح الداخلية للعام الجامعي 1443هـ لمرحلة البكالوريوس؛ وذلك عبر البوابة الإلكترونية.
وأوضحت الجامعة أن القبول سيستمر حتى يوم 5/ 12/ 1442هـ، وسيتم إعلان نتائج المرشحين وبدء تأكيد القبول يوم الثلاثاء 17 ذي الحجة المقبل، وسيكون القبول متاحًا في المسار النظري بكليات: الشريعة، والدعوة وأصول الدين، والقرآن الكريم والدراسات الإسلامية، والحديث الشريف والدراسات الإسلامية، واللغة العربية، والأنظمة والدراسات القضائية، وفي المسار العلمي الذي يشمل القبول في السنة التحضيرية المؤهلة للالتحاق بكليات: العلوم، والحاسب الآلي ونظم المعلومات، والهندسة.
وأفادت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، أن عملية القبول تخضع للمفاضلة بين المتقدمين حسب النسبة الموزونة في المسار العلمي، بواقع 30% للثانوية العامة و30% لاختبار القدرات و40% للاختبار التحصيلي، وفي المسار النظري بواقع 50% للثانوية العامة و50% لاختبار القدرات.