أخبار عاجلة

الفرنساوى والألمانى يرسما البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالعجوزة -
انتهاء الموجة الحارة الخميس المقبل والأرصاد تحذر تجنبوا التعرض المباشر للشمس ???? -
مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي -
دراسة أرجنتينية: «سبوتنيك V» يكتسب مستويات حماية عالية بعد التطعيم بجرعة واحدة -
أستراليا تسجل حالة وفاة لمسنة بعد تطعيمها بلقاح «أسترازينيكا» -
الأوبرا تحتفل بمرور 150 عاما على ميلاد «عايدة» في روما -
«قضية الفتنة».. محكمة أردنية تعاقب الشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عامًا -
عالم فيروسات روسي: الحماية من كورونا إما بالتطعيم أو ارتداء «بدلة فضاء» -
محافظ كفر الشيخ : الأولوية بمبادرة «حياة كريمة» لمركز مطوبس -
ضبط 71 مخالفة خلال حملات تموينية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حيوي ويختصر.. أول طريق يربط وعُمان.. تأخّر أعواماً ويفتتح قريباً

Print
حيوي ويختصر.. أول طريق يربط السعودية وعُمان.. تأخّر أعواماً ويفتتح قريباً حيوي ويختصر.. أول طريق يربط وعُمان.. تأخّر أعواماً ويفتتح قريباً
فيما يجرى العمل على قدمٍ وساق لإنشاء المرافق اللازمة لخدمة مستخدميه

حيوي ويختصر.. أول طريق يربط السعودية وعُمان.. تأخّر أعواماً ويفتتح قريباً

كشف وكيل وزارة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العُماني، سالم محمد النعيمي؛ أن أول طريق يربط بين المملكة العربية وسلطنة عُمان الذي تأخر منذ سنوات، سيتم افتتاحه قريباً.

وقال "النعيمي"، في مقابلة مع تلفزيون عُمان، إن الطريق يعد شبه مكتمل، وجارٍ الآن العمل على إنشاء المرافق اللازمة لتقديم الخدمات لمستخدميه، مشيراً إلى أن الطريق لن يقطع المسافة بين البلدين بنحو 800 كيلو متر فحسب؛ بل سيقلل أيضاً من وقت السفر بشكل كبير".

ووصف الطريق الذي يربط بين البلدين بأنه "حيوي"، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من الطريق يمر عبر المملكة العربية السعودية، ويمتد إلى بعض من أصعب التضاريس في العالم، بما في ذلك الربع الخالي.

ويمر الطريق عبر الربع الخالي ومحافظة الأحساء الشرقية بالسعودية، ويبلغ طول الطريق في عُمان نحو 160 كيلو متراً، بينما يقع نحو 580 كيلو متراً منه في المملكة العربية السعودية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انتخاب "التركي" رئيسًا لغرفة التجارة الدولية السعودية

انتخاب "التركي" رئيسًا لغرفة التجارة الدولية السعودية

السعودية وعُمان تؤكدان على ضرورة الاستمرار في دعم استقرار أسواق النفط

السعودية وعُمان تؤكدان على ضرورة الاستمرار في دعم استقرار أسواق النفط

"السعودية للأبحاث" تعلن عن إطلاق استراتيجية تحولية جديدة تعزز مكانتها العالمية

"السعودية للأبحاث" تعلن عن إطلاق استراتيجية تحولية جديدة تعزز مكانتها العالمية

مجموعة "سيرا" تصبح موزع التذاكر الحصري في السعودية لمباريات مانشستر يونايتد

مجموعة "سيرا" تصبح موزع التذاكر الحصري في السعودية لمباريات مانشستر يونايتد