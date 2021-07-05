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هذه العلامات تشير إلى نقص "فيتامين بي 12" في الجسم.. انتبه لها

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هذه العلامات تشير إلى نقص "فيتامين بي 12" في الجسم.. انتبه لها هذه العلامات تشير إلى نقص "فيتامين بي 12" في الجسم.. انتبه لها
تكوين خلايا الدم الحمراء والأحماض الأمينية عمل الجهاز العصبي

هذه العلامات تشير إلى نقص

يُسهم فيتامين B12 في تكوين خلايا الدم الحمراء وصناعة الحمض النووي الريبي والأحماض الأمينية والبروتينات، ويضمن عمل الجهاز العصبي؛ لذلك فهو يعتبر من الفيتامينات المهمة للإنسان؛ حيث تعتمد عليه العديد من الوظائف الحيوية.

ويوجد هذا الفيتامين في الأسماك واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والبيض ولحم البقر الغني به بشكل خاص.

وتَبَيّن أن الكثير من الناس يعانون من نقص الفيتامين؛ الأمر الذي يؤدي لإصابتهم بفقر الدم، وقد يكون من الصعب للغاية تشخيص نقص هذا الفيتامين في الجسم؛ ولكن هناك علامات عامة يمكنك التعرف عليها بنفسك؛ وفق "سبوتنيك عربي":

1- لون البشرة

الأشخاص الذين يعانون من نقص الفيتامين، تصبح بشرتهم شاحبة، وترتبط حالة الجلد هذه بنقص خلايا الدم الحمراء، والتي يتم تدميرها؛ مما يؤدي إلى زيادة البيليروبين.

وينتج البيليروبين في الكبد نتيجة انهيار خلايا الدم المحتضرة. كما أن كمية كبيرة من هذه المادة في الجسم تتسبب اصفرار الجلد وبياض العينين.

2- الضعف والتعب الدائمان

يتسبب نقص خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأوكسجين، في حالة من التعب والضعف الدائم التي يمكن أن تتطور إلى حالة النعس المستمر، وضيق التنفس، والشعور بالهذيان.

3- الحساسية

يؤدي نقص الفيتامين إلى تعطيل عمل الجهاز العصبي؛ الأمر الذي يؤدي إلى شعور بالحساسية مصاحبًا لشعور بالوخز.

4- مشاكل المشي لكبار السن

نقص الفيتامين لفترة طويلة في الجسم يمكن أن يتسبب في مشاكل في المشي لكبار السن.

5- التهاب اللسان

حيث يؤدي ذلك إلى تغير في لون اللسان وقوامه، مع شعور بحكة في الفم وإحساس بالوخز.

6- مشاكل في الرؤية

وهي من الحالات النادرة لكن يمكن ظهورها؛ حيث تصبح الرؤية مشوشة وغير واضحة، ويسمى هذا الفقد التدريجي للرؤية بالاعتلال العصبي البصري.

7- تقلبات المزاج

يؤدي نقص الفيتامين إلى اكتئاب شديد وحتى الإصابة بالخرف.

وتنصح خبيرة التغذية الروسية، إينا أمينوفا، بالاهتمام بظهور عدد من الأعراض، كرائحة الجسم الكريهة، وفقدان الشهية، وآلام الظهر، والصداع الدائم؛ حيث من الممكن أن تنذر هذه الأعراض بنقص في فيتامين B12؛ الأمر الذي يستدعي مراجعة الطبيب لتحديد نظام غذائي غني بهذا الفيتامين ومراقبة الجهاز العصبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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