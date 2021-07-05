أخبار عاجلة

الفرنساوى والألمانى يرسما البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالعجوزة -
انتهاء الموجة الحارة الخميس المقبل والأرصاد تحذر تجنبوا التعرض المباشر للشمس ???? -
مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي -
دراسة أرجنتينية: «سبوتنيك V» يكتسب مستويات حماية عالية بعد التطعيم بجرعة واحدة -
أستراليا تسجل حالة وفاة لمسنة بعد تطعيمها بلقاح «أسترازينيكا» -
الأوبرا تحتفل بمرور 150 عاما على ميلاد «عايدة» في روما -
«قضية الفتنة».. محكمة أردنية تعاقب الشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عامًا -
عالم فيروسات روسي: الحماية من كورونا إما بالتطعيم أو ارتداء «بدلة فضاء» -
محافظ كفر الشيخ : الأولوية بمبادرة «حياة كريمة» لمركز مطوبس -
ضبط 71 مخالفة خلال حملات تموينية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مصادرة 400 دجاجة وإتلاف 1500 عبوة حلويات غير صالحة للاستهلاك بمكة

Print
تمّ اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين

مصادرة 400 دجاجة وإتلاف 1500 عبوة حلويات غير صالحة للاستهلاك بمكة

ضبطت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية حوشاً شعبياً لتربية وذبح الدواجن بطرق مخالفة وعشوائية، في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية التابعة لها تمكنت من ضبط الحوش الشعبي المخالف بمنطقة -بئر الغنم- تتم بداخله تربية وذبح الدجاج في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، وجرت مصادرة 400 دجاجة تظهر عليها علامات المرض والفساد، فيما أغلق الموقع من قِبل الفرق الرقابية، وتمّ تطبيق الغرامات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة البلدية.

وفي السياق ذاته؛ كثفت بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية، في إطار جهودها للحفاظ على صحة المستهلكين، وأسفرت الجولات عن ضبط 1500 عبوة حلويات متنوّعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسبب سوء النقل والتخزين، وتم اتخاذ اللازم وإتلاف جميع العبوات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وثمّنت أمانة العاصمة المقدّسة دور مراقبي البلديات الفرعية واهتمامهم بصحة وسلامة المواطن والمقيم، مؤكدة تكثيف الحملات الرقابية وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية على المنشآت التجارية وعلى كافة الأنشطة؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية كافةً، ودعت الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر رقم البلاغات الموحد 940.

مصادرة 400 دجاجة وإتلاف 1500 عبوة حلويات غير صالحة للاستهلاك بمكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"غلام": المتغيرات المتسارعة في الطقس أصبحت أمرًا واقعًا لابد من التعايش معه

"غلام": المتغيرات المتسارعة في الطقس أصبحت أمرًا واقعًا لابد من التعايش معه

جامعة الملك خالد تتيح للمتقدمين خدمتي "تغيير القبول" و"القبول الفوري"

جامعة الملك خالد تتيح للمتقدمين خدمتي "تغيير القبول" و"القبول الفوري"

"الثقافة" تُطلق مسابقة تصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي

"الثقافة" تُطلق مسابقة تصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي

"الفيصل" يشهد إصدار أول بطاقة حج ذكية لموسم حج هذا العام

"الفيصل" يشهد إصدار أول بطاقة حج ذكية لموسم حج هذا العام