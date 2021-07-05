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«الزراعة»: تحصين أكثر من 1.1 مليون جرعة ضد «الحمي القلاعية والوادي المتصدع»

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«الزراعة»: تحصين أكثر من 1.1 مليون جرعة ضد «الحمي القلاعية والوادي المتصدع» «الزراعة»: تحصين أكثر من 1.1 مليون جرعة ضد «الحمي القلاعية والوادي المتصدع»

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الإثنين، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أوضح التقرير أنه تم تحصين 593 ألف و228 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم «329 ألف و262 رأس أبقار، 180 ألف و352 رأس جاموس، 68 ألف و819 رأس أغنام، 14الف 795 رأس ماعز» حتى 3 يوليو 2021.

وتحصين 575 ألف و566 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم «311 ألف و299 رأس أبقار، 179 ألف و148 رأس جاموس، 69 ألف و18 رأس أغنام، 14 الف و855 رأس ماعز، 1246 راس جمال» حتى 3 يوليو 2021 ايضاً.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

المصرى اليوم

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