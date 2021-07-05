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عودة إلى الارتفاع.. فى الإمارات صباح الاثنين 5 يوليو 2021

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عودة إلى الارتفاع.. سعر الذهب فى الإمارات صباح الاثنين 5 يوليو 2021 عودة إلى الارتفاع.. فى الإمارات صباح الاثنين 5 يوليو 2021

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شهد سعر الذهب في الامارات، مستهل تعاملات الاثنين 5 يوليو 2021، ارتفاع طفيف وسجل عيار 24 في الامارات سعر 211.59 درهم، متأثرا بسعر الذهب عالميا.

ويتنوع الذهب في الامارات، على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطاً لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الجرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في الامارات بداية التعاملات المالية اليوم كالتالى:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي

الوحدة

درهم اماراتي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

211.59 درهم

$57.60

سعر الذهب عيار 22

193.96 درهم

$52.80

اسعار الذهب عيار 21

185.14 درهم

$50.41

اسعار الذهب عيار 18

158.69 درهم

$43.20

سعر الذهب عيار 14

123.43 درهم

$33.60

سعر الذهب عيار 12

105.79 درهم

$28.80

اسعار أوقية الذهب

6،580 درهم

$1،792

اسعار جنيه الذهب

1،481 درهم

$403.24

اسعار كيلو الذهب

211،587 درهم

$57،605

المصرى اليوم

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