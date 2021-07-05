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الفرنساوى والألمانى يرسما البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالعجوزة
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:24 مساءً
انتهاء الموجة الحارة الخميس المقبل والأرصاد تحذر تجنبوا التعرض المباشر للشمس ????
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:24 مساءً
مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:20 مساءً
دراسة أرجنتينية: «سبوتنيك V» يكتسب مستويات حماية عالية بعد التطعيم بجرعة واحدة
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:19 مساءً
أستراليا تسجل حالة وفاة لمسنة بعد تطعيمها بلقاح «أسترازينيكا»
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:19 مساءً
الأوبرا تحتفل بمرور 150 عاما على ميلاد «عايدة» في روما
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:19 مساءً
«قضية الفتنة».. محكمة أردنية تعاقب الشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عامًا
-
الاثنين 12 يوليو 2021 01:19 مساءً
عالم فيروسات روسي: الحماية من كورونا إما بالتطعيم أو ارتداء «بدلة فضاء»
-
الاثنين 12 يوليو 2021 01:19 مساءً
محافظ كفر الشيخ : الأولوية بمبادرة «حياة كريمة» لمركز مطوبس
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:19 مساءً
ضبط 71 مخالفة خلال حملات تموينية بالمنيا
-
الاثنين 12 يوليو 2021 01:19 مساءً
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فيديو
فيديو اليوم السابع
الشناوي وشريف ينهيان شائعات أزمتهم بوصلة ضحك وهزار بمبارة سموحة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 05 يوليو 2021 10:20 صباحاً
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