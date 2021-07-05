أخبار عاجلة

"الفيصل" يشهد إصدار أول بطاقة حج ذكية لموسم حج هذا العام -
تطهير 16 ألف حاوية نفايات في مكة المكرّمة -
مشروع مركز "الضبط الأمني بالشميسي".. تحسين للمشهد البصري والتقنيات حاضرة -
الفنانة حورية فرغلى تكشف حقيقة تبنيها طفلين من ذوى الهمم -
للمرة الأولى منذ أشهر.. قوات أمريكية تجري دوريات شرقي الحسكة السورية -
محافظ بني سويف: علاج 1300مواطن خلال قافلة ضمن «حياة كريمة» بالفشن -
«بكرى»: صانع القرار سيتخذ القرار السليم في الوقت المناسب بخصوص سد النهضة -
«النواب» يوافق على مشروع قانون يخص تشغيل ارصفة بميناء الاسكندرية (تفاصيل) -
تباين بين طلاب الإسكندرية حول صعوبة امتحان اللغة الثانية بالثانوية العامة -
الرقابة المالية : منح اول رخصة لشركة لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

تقوم به 24 ألف مرة في اليوم.. حسّن طريقة تنفسك بهذه النصائح

Print
مواضيع متعلقة
إيطاليا تنتفض من تحت الأنقاض وتتربع على عرش أوروبا.. كيف تحقق الحلم؟

إيطاليا تنتفض من تحت الأنقاض وتتربع على عرش أوروبا.. كيف تحقق الحلم؟

استاد "راس أبو عبود" في قطر: ملعب المونديال المصمم ليتم تفكيكه عندما تنتهي البطولة

استاد "راس أبو عبود" في قطر: ملعب المونديال المصمم ليتم تفكيكه عندما تنتهي البطولة

هل يمكن أن يقلل تناول الأسبرين كل يوم من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

هل يمكن أن يقلل تناول الأسبرين كل يوم من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

رجل من فلوريدا يتفاجأ بتلقيه نسختي يد متماثلتين عبر خدمة البريد "FedEx"

رجل من فلوريدا يتفاجأ بتلقيه نسختي يد متماثلتين عبر خدمة البريد "FedEx"