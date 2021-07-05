لاكتشيري بروميس تطلق اول منصة تسوق الكتروني مباشر في منطقة الشرق الأوسط

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من المتوقع أن يحقق سوق السلع الفاخرة المستعملة في دول مجلس التعاون الخليجي 8.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021 - مع ظهور أدوات تقنية تسويقية حديثة كمحرك رئيسي للنمو في المستقبل، حيثُ يأتي التسوق المباشر والتسوق التقني كأحدث اتجاهات التجارة الإلكترونية في سوق السلع الفاخرة المستعملة وتجمع بين التطورات التكنولوجية وقنوات التواصل الاجتماعي لتوفير المفهوم المألوف إلى التسوق الشخصي.

ويتيح أحدث اتجاهين في التجارة الإلكترونية للعملاء اتخاذ قرارات شراء مستنيرة وهما عاملان أساسيان في دفع نمو التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. ووفقًا لمقال نشرته بلومبرج ، حقق التسوق المباشر 60 مليار دولار من المبيعات العالمية في عام 2019 ، والأرقام في ارتفاع مستمر.

شركة لاكتشيري بروميس، (Luxury Promise)، وهي منصة تجارة رائدة للسلع والإكسسوارات المستعملة الأكثر تميزاً وندرة وفخامة في العالم- هي العلامة التجارية التي أدخلت التسوق المباشر وتجارة التواصل الاجتماعي المباشر إلى مشهد التجارة الإلكترونية للسلع الفاخرة المستعملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعمل على تنمية أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تخدم أكثر من ١٢٠ ألف عميل في بيئة متنامية، وتحظى المنصة بشعبية كبيرة نظراً لموثوقيتها وتركيزها على المجتمع، وبراعتها في جذب منتجات نادرة وعالية الجودة، بالإضافة الى مصداقيتها التي عرفت بها من قبل زبائنها.

سد الفجوة بين البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية

وقالت صابرينا صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لاكتشيري بروميس، (Luxury Promise):"يبحث الجيل الجديد في المنطقة عن محتوى مميز للتفكير حيث يمكنهم التفاعل مع العلامات التجارية رقمياً، ونحن أول من أطلق التسوق المباشر وقمنا بعمل جيد بشكل لا يصدق في هذه المنطقة، كما ينصب التركيز هنا على سد الفجوة بين البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، والتسوق المباشر هو أقرب منصة مبيعات لتجارب البيع بالتجزئة الشخصية الحية".

فهم سلوكيات العملاء

وتتيح العلامة التجارية تقريب تجربة التسوق عبر منصات التواصل الاجتماعي والرفاهية المملوكة مسبقًا في تسوق السلع المستخدمة والتي وشهدت زيادة في المبيعات بمقدار ستة أضعاف عن المنطقة العام الماضي، مما يدل على نمو سريع للاقتصاد، ووفقًا لشركةBain & Company ، بلغت قيمة سوق السلع الفاخرة المستعملة في دول مجلس التعاون الخليجي 7.4 مليار دولار أمريكي في عام 2020 ومن المتوقع أن تحقق 8.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021 (بما يتماشى مع 2019) .

لقد تغيرت تجربة المستهلك بسرعة في الأشهر الأخيرة، والمفتاح للبقاء في الطليعة هو فهم سلوكيات العملاء المتغيرة ومواقفهم والتكيف معها كمتجر للتجارة الإلكترونية، حيث يعد نشر التقنيات المتطورة التي تعمل على تحسين رحلة المشتري هو الطريقة الوحيدة لمواصلة النمو في المشهد شديد التنافسية للتجارة الإلكترونية، جنباً إلى جنب مع فريق دعم عالمي المستوى والذي لا يقل أهمية عن ذلك.

خدمة ذات قيمة مضافة للعملاء

وفي عالم التجارة الإلكتروني، يتعلق الأمر كله بتقديم خدمة ذات قيمة مضافة للعملاء والسماح لهم بفرص أفضل لاتخاذ قرارات شراء مستنيرة وواثقة. بالنسبة لسوق المنتجات الفاخرة المملوكة مسبقًا ، قد يعني ذلك الإجابة عن أسئلة حول الحجم والملاءمة واللون والملمس ومساعدة العملاء على فهم كيف يمكن أن يكملهم عنصر ما.

عقدت شركة لاكتشيري بروميس شراكة مع واحدة من أكبر بوابات الدفع عبر الإنترنت في العالم للتأكد من أن المدفوعات آمنة ومأمونة. كما أنها توفر سياسة إرجاع لمدة 14 يومًا بينما يمكن للعملاء أيضاً تبديل مشترياتهم إذا لم يكونوا راضين بنسبة 100 ٪.