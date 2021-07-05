«زي النهارده».. وفاة الدكتور نصر حامد أبوزيد 5 يوليو 2010

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في طنطا وفى العاشرمن يوليو 1943ولد نصرحامدأبوزيد لأسرة ريفية بسيطةواكتفى في البدايةبالحصول على دبلوم المدارس الصناعية في 1960ثم عاود بداية مسيرته التعليمية وحصل على الليسانس اللغة العربية بكليةالآداب جامعة القاهرة في 1972 بتقدير ممتازثم على ماجستيرمن نفس القسم في الدراسات الإسلاميةبتقديرممتاز،ثم دكتوراة من نفس القسم والكلية في الدراسات الإسلامية في 1979 مع مرتبة الشرف الأولى ،وكان قد عين معيدا بقسم اللغة العربية بآداب بجامعة القاهرة ثم مدرساً مساعداً بآداب القاهرة إلى أن حصل على منحة من مؤسسة فورد للدراسة في الجامعةالأمريكية بالقاهرة في 1976لمدة عام ثم عمل مدرساً بكلية الآداب جامعة القاهرة فى1982وأستاذا مساعدا بكلية آداب القاهرة فى1987 ثم حصل على منحة من مركز دراسات الشرق الأوسط، جامعة بنسلفانيا بأمريكا من 1978 إلى 1980 ثم عمل أستاذا بكلية آداب القاهرة في 1995 ثم أستاذاً زائراً بجامعة أوساكا للغات الأجنبية باليابان من 1985إلى 1989 ثم أستاذاً زائراً بجامعة ليدن بهولندا بدءا من أكتوبر 1995 وعندما قدم أبحاثه للحصول على درجة أستاذ تكونت لجنة من أساتذة جامعة القاهرة بينهم د. عبدالصبور شاهين الذي اتهم في تقريره د.نصر «بالكفر» لتبدأ وقائع القضية الشهيرة التي انتهت بترك مصر منذ 1995،ثم انضم إلى عبدالصبور شاهين كل من محمد بلتاجى وأحمد هيكل وإسماعيل سالم، وأصدروا كتابا للرد على أبوزيد تضمن تكفيراً له وكان أبوزيد قد حصل على جائزة مؤسسة ابن رشد في 25 نوفمبر عام 2005، في معهد جوته ببرلين، وقد أثارت كتابات وأفكار أبوزيد ضجة إعلامية في منتصف التسعينيات من القرن الماضى فتم اتهامه بالارتداد والإلحاد وعمل خصومه على الاستفادة من أوضاع محكمة الأحوال الشخصية، التي يطبق فيها فقه الإمام أبوحنيفة، وطالبوا بالتفريق بينه وبين زوجته وحكمت المحكمة لصالح خصومه بالتفريق بينه وبين زوجته فغادرأبوزيد وزوجته د. ابتهال يونس الأستاذة في الأدب الفرنسى القاهرة إلى هولندا، وهناك عمل أستاذاً للدراسات الإسلامية بجامعة لايدن إلى أن عاد إلى مصر بعد أن داهمه المرض وبعد أسبوعين توفى«زي النهارده» في 5 يوليو 2010.