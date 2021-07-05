«المركزى» يستضيف السمينار الثانى لجمعية البنوك المركزية الإفريقية

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استضاف البنك المركزى المصرى السمينار القارى الثانى لجمعية البنوك المركزية الإفريقية (AACB) افتراضيا، خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2021، حول موضوع «ارتفاع مستوى القروض المتعثرة بإفريقيا: المحددات والتداعيات على الاستقرار المالى والاقتصاد الحقيقى فى المنطقة».

وشارك بالسمينار 164 مشاركا يمثلون 35 بنكا مركزيا من البنوك المركزية الأعضاء بالجمعية، وعددها 41 بنكا، فضلا عن 18 مشاركا ممثلين لـ 8 منظمات دولية وإقليمية، على رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان.

ويأتى عقد السمينار تنفيذا لقرار مجلس محافظى الجمعية فى أغسطس 2019، برئاسة البنك المركزى المصرى، بعقد سمينار قارى حول القروض المتعثرة، بما يعكس الأهمية التى يوليها البنك المركزى المصرى لدعم التعاون والتواصل المستمرين بين البنوك المركزية الإفريقية لتبادل الخبرات فى القضايا المصرفية. وأشار محمد أبو موسى، وكيل أول المحافظ لقطاع الرقابة المكتبية، إلى أن السنوات الأخيرة كانت بمثابة تحد للبنوك المركزية فى التعامل مع الفجوات التى سببتها الأزمات المالية العالمية وحتى تفشى وباء كورونا المستجد. وأشار أبو موسى إلى قيام البنوك المركزية فى السنوات الأخيرة بقيادة الجهود الرامية إلى الحد من مشكلة القروض المتعثرة، وأنه يتعين على القائمين على الرقابة والإشراف بالبنوك المركزية حسن إدارة المخاطر الكلية والجزئية وتفعيل دور أنظمة الإنذار المبكر للتعامل مع مشكلة القروض المتعثرة.

وأوضح أبو موسى تجربة البنك المركزى المصرى فى التعامل مع مشكلة القروض المتعثرة بالقطاع والوصول بها إلى نسبة متدنية جدا، وأن الجهود التى بذلت خلال السنوات الماضية أدت إلى وجود قطاع مصرفى قوى قادر على تحمل الصدمات. وتناول المؤتمر مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمستوى القروض المتعثرة فى الدول الأعضاء بالجمعية وآليات التعامل معها والتخفيف من آثارها على الاستقرار المالى والاقتصاد الحقيقى فى إفريقيا. وتضمنت الموضوعات زيادة مستوى القروض المتعثرة فى إفريقيا وتداعياتها على الاستقرار المالى والتفاعل بين القروض المتعثرة والشمول المالى وآليات واستراتيجيات البنوك المركزية فى التعامل مع مشكلة القروض المتعثرة، تجارب بعض الدول فى التعامل مع مشكلة القروض المتعثرة. وركزت المناقشات على الحلول الممكنة للتعامل مع مشكلة القروض المتعثرة، حيث قام عدد من البنوك المركزية الأعضاء، التى تمثل الأقاليم الخمسة للجمعية، بمشاركة تجاربها فى التعامل مع هذه المشكلة، وقد ضمت هذه البنوك كلا من: الجزائر (شمال إفريقيا)، نيجيريا (غرب)، تنزانيا (شرق)، البنك المركزى لدول وسط إفريقيا (وسط)، وزامبيا (غرب).

وفى نهاية السمينار، تمت صياغة مجموعة من المقترحات والتوصيات والتى من شأنها تدعيم أمن وسلامة النظم المصرفية فى القارة الإفريقية، والتى ستتم مناقشتها على مستوى محافظى البنوك المركزية فى اجتماعهم القادم فى أغسطس المقبل.