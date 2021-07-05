تطهير وتعقيم لجان امتحان التفاضل والتكامل في شمال سيناء

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قام فرع الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع مجالس المدن، صباح اليوم، بتطهير وتعقيم لجان الامتحانات، وذلك قبل انطلاق امتحان مادة التفاضل والتكامل لطلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء.

وقال الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء،في بيان، أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، اذ يتم تطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات والكشف الحراري على الطلاب قبل دخول اللجان.

أشار إلى وجود 8 لجان للامتحانات بشمال سيناء موزعة على مدن العريش وبئر العبدوالشيخ زويد ووسط سيناء، لافتًا إلى أن اجمالى عدد الطلاب يبلغ 539 طالبا وطالبة «365 طالبا وطالبة في القسم الأدبي و174 طالبا وطالبة في القسم العلمي».

أوضح إلى أنه خلال الفترة الماضية لم تسجل أي حالات اشتباه لفيروس كورونا المستجد بين الطلاب والمعلمين، فضلا عن عدم وجود أي حالات غش.