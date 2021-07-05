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يعد مشروع استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية غرب غرب المنيا، البوابة الشمالية لمحاور التنمية بصعيد مصر، إذ تم إطلاق المشروع عام 2015، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستصلاح 1.5 مليون فدان، كأحد محاور التوسع الأفقى فى استصلاح الأراضى الصحراوية، لزيادة الرقعة الزراعية، وتقليل الفجوة الغذائية، والاعتماد على الميكنة الزراعية.

بدأ المشروع عام 2015، بحفر 277 بئرًا، بينها 260 بئرًا غرب غرب المنيا، و17 غرب المنيا، بالإضافة للبئر النوبية العذب، لتوفير مياه الرى للأراضى المستصلحة، والعذبة للمنطقة اللوجستية.

محطة الإنتاج الحيوانى

ويستهدف المشروع تخصيص أراضٍ زراعية على شكل جمعيات تعاونية لشباب الخريجين، وطرح أراضٍ للاستثمار، وإقامة مشروعات إنتاجبة حيوانية وزراعية وصناعية، ومناطق سكنية تحتوى على مواقع خدمات.

وأقامت وزارة الزراعة مزرعة نموذجية على مساحة 20 ألف فدان، بمشروع المليون و500 ألف فدان، غرب غرب المنيا، لتكون نموذجا استرشاديا للمستثمرين، فى أنواع الزراعات الصالحة للزراعة، والحيوانات المتعايشة بالصحراء، وأقيمت المزرعة على مساحة 20 ألف فدان، وضمت 80 بئرا، ضمن 277 بئرا، تم دقها عام 2015 لزراعة 400 ألف فدان مرحلة أولى.

وبدأت التجارب الحقلية بالمزرعة، موسم 2018/ 2019، بزراعة 3625 فدانا عبارة عن 2000 فدان قمح، و1000 فدان كانولا- و625 فدان بنجر، وفى الموسم الثانى تمت زراعة 4450 فدانًا، منها 3350 فدان بنجر، و1100 فدان قمح، عقب نجاح تجربة زراعة البنجر، وزيادة الإنتاجية إلى 23 طنا للفدان، وتحقيق نسب سكر عالية، وخلال هذا الموسم تمت زراعة 5280 فدانا، منها 4600 فدان بنجر، و600 فدان قمح، و80 فدان برسيم حجازى.

وتضم المزرعة محطة للإنتاج الحيوانى، بها 1243 رأس ماشية من الجاموس المهجن المصرى الإيطالى المتعايش مع الصحراء، ومعمل للألبان بطاقة إنتاجية 2.5 طن يوميا، ومحطة الميكنة الزراعية، والتى تضم أحدث المعدات التى تستخدم فى عمليات الزراعة.

جانب من مزرعة القمح

وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن المزرعة نموذج استرشادى للزراعات القابلة للاستزراع فى الصحراء، ومنها البنجر، والقمح، ونبات الزينة، وتمت زراعة 5280 فدانا، منها 4600 فدان بنجر، و600 فدان قمح، و80 فدان برسيم حجازى، بالإضافة إلى دخول محطة الإنتاج الحيوانى، ومحطة الميكنة الزراعية الخدمة.

وأضاف: «سنتوسع فى المساحات المنزرعة العام المقبل، لنصل إلى المستهدف 20 ألف فدان، بهدف التوسع الأفقى للزراعات، وزيادة مساحات بنجر السكر، لسد الاحتياجات من السكر.

وأوضح الدكتور عادل الأشقر، المدير التنفيذى للمشروع، أن المشروع يضم معدات حديثة، ويتطور عاما بعد عام، لكونه أحد المراكز البحثية والاسترشادية للمستثمرين، للتوعية فى الزراعات القابلة للزراعة بتلك الأراضى، إذ كشفت الأبحاث خصوبة الأرض لزراعات البنجر والقمح، والنبات الزيتية، بالإضافة لمشروعات الإنتاج الحيوانى، وبعض الصناعات المرتبطة بالزراعات، مؤكدا أن كل موسم تشهد المزرعة تطورا.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة المحاصيل السكرية، أن زراعة البنجر بالصحراء الغربية، أصبح محصولا استراتيجيا، ونقلة حضارية وطريقا لسد احتياجات مصر من السكر.

ولفت إلى أن المساحات المنتجة من السكر هذا العام 900 ألف طن سكر من القصب، ومليون و750 ألف طن من سكر البنجر، واقتربنا من 90% من الاكتفاء الذاتى، وسيكون لدينا فائض للتصدير، الموسم المقبل، عقب تشغيل مصنع سكر البنجر غرب ملوى بالمنيا، وسنصدر 300 ألف طن للخارج.

جانب من إنتاج البنجر

وقال الدكتور وليد شريف، مدير محطة الإنتاج الحيوانى، إن المحطة تضم 1243 رأس ماشية من الجاموس المهجن المصرى الإيطالى، المتعايش مع الصحراء، ومعمل للألبان بطاقة إنتاجية 2.5 طن يوميا، ويزن رأس الماشية من 500 إلى 550 كيلوجرام للأمهات، و600 إلى 700 كيلوجرام للتسمين، ومتوسط الإنتاجية للرأس الواحد 12 كيلوجراما، ويتم بيع الكيلوجرام بـ10 جنيهات من الموقع، و11 جنيهًا توصيل المناطق، وتضم المحطة محلبا آليا.

وأوضح اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أن المشروع يأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضمن خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع فى مناطق الاستصلاح بإقامة مشروعات تنموية متكاملة، تساهم فى تحقيق الأمن الغذائى، موضحا أنه تمت زراعة 4600 فدان بنجر ضمن مشروع 20 ألف فدان كمرحلة أولى، بالإضافة لزراعة 600 فدان قمح، و80 فدان برسيم، لافتا إلى أن مزرعة الجاموس بها 1243 رأسًا.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى: «نستهدف التوسع فى استصلاح الأراضى الزراعى بهدف تقليل الفجوة الغذائية، إذ أكدت التجارب، وجود زراعات عالية الإنتاجية، مثل البنجر».

وطالب القائمين على المزرعة بزيادة الرقعة المستصلحة والمنزرعة، لـ20 ألف فدان العام المقبل، بدلًا من زراعة 5280 فدانًا هذا الموسم، مؤكدًا توفير جميع الاعتمادات المالية، والدعم.

وجاءت مراحل العمل بالمشروع على النحو التالى، فى 2014 تم إجراء التجارب البحثية على صلاحية المياه الجوفية للزراعة، وفى 2015 تم البدء فى دق الآبار الجوفية للزراعات، والبئر الجوفية النوبية العذبة، وتقسيم المنطقة إلى مناطق زراعات ومناطق لوجستية، وفى 2018 تمت إقامة المزرعة على مساحة 20 ألف فدان، لتضم 80 بئرًا تم تشغيلها ضمن 277 بئرا، تم دقها عام 2015، والتى تستهدف زراعة 400 ألف فدان مرحلة أولى.

وبدأت التجارب الحقلية بالمزرعة، موسم 2018/ 2019، بزراعة 3625 فدانا، وفى 2019/ 2020، تمت زراعة 4450 فدانا، وفى موسم 2021، تمت زراعة 7 آلاف فدان، وتمت الاستعانة بمعدات حديثة واستيراد البعض منها من ألمانيا، إذ تتم الزراعة والرى والحصاد والنقل بنظام الميكنة الزراعية الحديثة.