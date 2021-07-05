«فان ديزيل» يُنعش شباك التذاكر العالمى بـ«Fast 9»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

إيرادات قياسية حققها الجزء التاسع من سلسلة الأكشن السينمائية الشهيرة «Fast and Furious»، والتى تعرض حاليًّا باسم «F9»، فى 8 أسواق عالمية، منها كوريا وهونج كونج وروسيا، والإمارات العربية، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والصين.

وحقق الفيلم إيرادات كبيرة حول العالم، وتجاوز 852 مليون دولار، ليقترب من المليار دولار خلال فترة وجيزة.

وحقق الفيلم فى الولايات المتحدة 70 مليون دولار خلال أسبوع عرضه الأول، متصدرًا شباك التذاكر الأمريكى، وتلاه فيلم الرعب «A Quiet Place Part II» الذى حقق خلال عطلة الأسبوع 6.2 مليون دولار، وتجاوزت إيراداته الإجمالية 136 مليون دولار فى 5 أسابيع عرض.

وجاء فى المركز الثالث فيلم «Hitman,s Wife,s Bodyguard» محققًا 4.9 مليون دولار هذا الأسبوع، ووصل إجمالى إيراداته إلى 25.8 مليون دولار فى أسبوعى عرض.

وفى المركز الرابع جاء فيلم «Peter Rabbit 2: The Runaway» محققًا 4.8 مليون دولار، ووصلت إيراداته إلى 28.8 مليون دولار فى 3 أسابيع عرض.

وفى المركز الخامس جاء فيلم الخيال «Cruella» بإيرادات وصلت إلى 3.8 مليون دولار، وإجمالى إيراداته 71.4 مليون دولار خلال 5 أسابيع.

سلسلة أفلام «Fast and FuriouS» يقوم ببطولتها الأبطال الرئيسيون فان ديزيل وميشيل رودريجز، حيث يجسدان شخصيتى «دومينيك» وحبيبته «ليتى»، وانضم إليهما فى الجزء التاسع كل من «جون سينا» و«جوردانا بروستر» للقيام بدور أشقاء دومينيك وناتلى إيمانويل وتشارليز ثيرون وهيلين ميرين.

ويعتبر «Fast 9 » تكملة لأحداث الجزء الثامن من السلسلة، إذ يدور حول «سايفير» العدوة اللدود لـ«دومينيك»، التى تسعى إلى الانتقام منه، من خلال استغلال جاكوب الشقيق الأصغر لـ«دومينيك»، لتشتعل مواجهة حاسمة بين «دوم» وفريقه ضد «جاكوب». الفيلم من إخراج وتأليف جاستين لين، الذى سبق وأخرج 4 أجزاء من السلسلة.

وشهد الجزء التاسع العديد من التأجيلات والتغيرات فى موعد العرض، وذلك بسبب جائحة كورونا التى أدت إلى إغلاق جميع دور العرض حول العالم قبل أشهر، وكان من المقرر طرح الجزء العاشر من السلسلة خلال 2021، وتأجل أيضًا بسبب تأخير طرح الجزء التاسع.

وحققت سلسلة «Fast and FuriouS» التى تدور حول مجموعة من متسابقى الشوارع، ما يزيد على 5 مليارات دولار من مبيعات التذاكر فى أنحاء العالم منذ عرض أول أفلام السلسلة فى 2001.