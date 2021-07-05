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قال الدكتور أشرف صحبي، وزير الشباب والرياضة، إن بداية الدعوة للانتخابات في نادي الزمالك سيكون في بداية شهر أغسطس المقبل. أضاف خلال تصريحاته المتلفزة مساء أمس، أن الأمور مستقرة داخل نادي الزمالك، واللجنة تعمل ومتواجدة في مكانها إلى أن يتضح أي موقف.

كان صحبي، كشف عن سبب زيارة مرتضى منصور لنادي الزمالك، وقال:لا أساس من الصحة لما تردد عن عودة مرتضى منصور، لرئاسة نادي الزمالك في الفترة المقبلة»، موضحا: «رئيس الزمالك السابق، تواصل مع حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة بالنادي الأبيض، في الساعات الماضية لإبلاغه بحضوره للنادي يوم الخميس المقبل.

وأضاف: «مرتضى منصور، أبلغ لبيب، أنه سوف يأتي إلى مقر النادي الأبيض يوم الخميس المقبل، لجمع متعلقاته من مكتبه وهذا حقه»، مؤكدًا :«ما تردد عن عودة مرتضى منصور، لرئاسة الزمالك غير صحيح».