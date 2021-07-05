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المعلمون والمعلمات غير الموفدين وحملة الماجستير والدكتوراه يطالبون بتحسينهم وظيفيًّا

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المعلمون والمعلمات غير الموفدين وحملة الماجستير والدكتوراه يطالبون بتحسينهم وظيفيًّا المعلمون والمعلمات غير الموفدين وحملة الماجستير والدكتوراه يطالبون بتحسينهم وظيفيًّا
طالبوا بمساواتهم بمن سيتم تعيينهم حديثًا من أصحاب المؤهلات العليا

المعلمون والمعلمات غير الموفدين وحملة الماجستير والدكتوراه يطالبون بتحسينهم وظيفيًّا

جدَّد عدد من المعلمين والمعلمات "غير الموفدين" الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه مطالبهم للجهات المعنية بتحسينهم وظيفيًّا على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.

وقال لـ"سبق" المعلم محمد الشهاب إنه صدرت قبل عام تعديلات على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، ولم يصدر بشأن حملة الماجستير والدكتوراه "غير الموفدين" ممن هم على رأس العمل أي تحسين.

وطالب الشهاب بأن يشملهم الفقرة (2ـ ج) من المادة (السابعة) في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، ومساواتهم بمن سيتعين حديثًا من أصحاب المؤهلات العليا؛ إذ منحتهم اللائحة التعليمية الجديدة درجات إضافية على رتبة ممارس مقابل مؤهلاتهم العليا، ولاسيما أنه لم يتم تحسين مستوياتنا في اللائحة السابقة مع استحقاقنا لذلك، ولم نستفد من اللائحة الجديدة حتى الآن رغم الوعود الكثيرة من قِبل الجهة المعنية بمعالجة وضعنا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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