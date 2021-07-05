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وجدي زهران يطالب بتفعيل التعاون مع فرنسا في ملف التأمين الصحي

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وجدي زهران يطالب بتفعيل التعاون مع فرنسا في ملف التأمين الصحي وجدي زهران يطالب بتفعيل التعاون مع فرنسا في ملف التأمين الصحي

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قال الدكتور وجدي زهران، المسؤول عن مشروع التحول الرقمي الشامل في المجال الصحي بفرنسا، إن المتابعة الدقيقة المستمرة، من عوامل نجاح التأمين الصحي في باريس.

وأكد زهران خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أن النظام الصحي في فرنسا يعد الأفضل في العالم، مشيرا إلى أنه بدأ منذ عام 1946، وشهد تطورات عديدة على مدار السنوات الماضية.

وشدد على أن تفعيل التعاون بين وباريس، يساهم بقوة في نجاح التأمين الصحي المصري، مشيرا إلى أنه سيتم الاستفادة من ما يقرب من 5 آلاف مركز صحي و600 مستشفى في منظومة التأمين الصحي.

المصرى اليوم

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