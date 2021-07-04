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عصام مرعي ينتقد أداء السولية أمام سموحة

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عصام مرعي ينتقد أداء السولية أمام سموحة عصام مرعي ينتقد أداء السولية أمام سموحة

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انتقد عصام مرعي، نجم السابق، الأداء الذي ظهر عليه عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة سموحة.

وكان الأهلي حقق الفوز على سموحة، برباعية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأحد، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عصام مرعي، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«عمرو السولية، ظهر بمستوى سيئ للغاية في مباراة سموحة، حيث لم يكن في أفضل حالاته، ووضح تأثره بالاجهاد نتيجة ضغط المباريات في الفترة الأخيرة».

وأضاف: «كان هناك توازن في أداء الأهلي من الناحية الدفاعية والهجومية، بعد نزول المالي أليو ديانج، بجوار حمدي فتحي».

وأضاف: «الأهلي استعاد ثقة الفوز بعد التعادل مع بيراميدز في الجولة الماضية، هذا الفوز سيعطي ثقة كبيرة للاعبين في المباريات المقبلة».

المصرى اليوم

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