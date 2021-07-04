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إسرائيل تبحث آلية لتحويل تبرعات أوروبية إلى المدنيين في غزة

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إسرائيل تبحث آلية لتحويل تبرعات أوروبية إلى المدنيين في غزة إسرائيل تبحث آلية لتحويل تبرعات أوروبية إلى المدنيين في غزة

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تحاول إسرائيل صياغة قائمة بالدول الأوروبية التي ستتبرع بأموال لمساعدة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة «كان» الرسمية، عن مصدر إسرائيلي قال، إن تل أبيب تبلور حاليا قائمة من سلسلة دول أوروبية، بما في ذلك ألمانيا، ستتبرع بأموال لصالح السكان المدنيين في غزة.

وأضافت أن هذه الأموال ستذهب إلى السكان المدنيين فقط، دون أن تستفاد منها حركة «حماس» في نشاطاتها العسكرية.

وتابعت القناة: «ليس من الواضح في هذا الوقت كيف سيتم مراقبة العملية. وبحسب المصدر الإسرائيلي، فإن هؤلاء المواطنين في غزة سيحصلون على قسائم شراء- وبالتالي سيتمكنون من سحب الأموال من البنوك في القطاع».

وقالت إن هناك اتفاق حاليا على بلورة الآلية، ولكن حتى الآن لم يتم الانتهاء منها بشكل نهائي.

المصرى اليوم

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